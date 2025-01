Poznata glumica pobijedila opaku bolest: 'Od bolova sam mislila da se raspadam'

Poznata američka glumica Andie MacDowell (66) otvoreno je progovorila o svojim zdravstvenim problemima tijekom gostovanja u The Drew Barrymore Showu. Zvijezda filmova "Četiri vjenčanja i sprovod" te "Beskrajni dan" otkrila je da boluje od rijetkog neurološkog stanja poznatog kao Piriformis sindrom, no zahvaljujući predanom radu s osobnim trenerom uspjela je pobijediti bolove.

Što je Piriformis sindrom?

Prema podacima Cleveland Clinic, Piriformis sindrom je rijetko stanje koje nastaje kada piriformni mišić, koji se proteže od donjeg dijela kralježnice do stražnjice, pritišće ishijadični živac. Ovo stanje pogađa samo 0,3 % do 6 % ljudi koji pate od bolova u donjem dijelu leđa, a manifestira se kroz:

Intenzivnu bol koja se širi niz nogu

Trnce i žarenje u području kuka i stražnjice

Utrnulost zahvaćenog područja

Pogoršanje simptoma tijekom sjedenja ili fizičke aktivnosti

Put do oporavka

"Imala sam Piriformis sindrom. To je mišić koji pritišće živac i uzrokovao mi je bolove koji su se širili niz nogu. Mislila sam da se raspadam koliko je boljelo, da ću trebati zamjenu kuka. Hvala Bogu, kukovi su mi dobro", ispričala je MacDowell.

Pogrešan pristup vježbanju

Glumica je priznala da je pogoršala stanje pretjeranim vježbanjem na sobnom biciklu. "Vježbala sam kao luda osoba i to nije bilo prikladno za moje tijelo. Završila sam s lošim koljenima i problematičnim kukom. Mislila sam da se doslovno raspadam", iskreno je priznala.

Čudesni oporavak

Nakon dijagnoze, MacDowell je započela s ciljanim vježbama pod nadzorom fizioterapeuta:

Svakodnevno jača mišiće stražnjice i kukova

Provodi posebno prilagođen program vježbanja

Izbjegava aktivnosti koje mogu pogoršati stanje

''Moram raditi na stražnjici i bokovima. Samo to radim svaki dan. Zahvaljujući vježbama više me ne boli. To je pravo čudo. Osim toga jako volim jesti. Uživam u hrani, ali spasilo me što volim i vježbati. To je moja velika sreća jer poznajem ljude koji ne uživaju u vježbanju pa su frustrirani time, a ja zaista uživam u tome'', rekla je glumica, dodajući da su joj koljena, iako ostarjela, sada u dobrom stanju.

Novi život u Južnoj Karolini

Osim o zdravstvenim problemima, MacDowell je progovorila i o velikim životnim promjenama. Nakon što su njezino troje djece, Margaret (30), Rainey (35) i Justin (38), napustili obiteljski dom, preselila se iz Los Angelesa u Južnu Karolinu.

"Sretnija sam nego što sam bila dugo vremena", kaže glumica. "Živim u zajednici s ljudima svoje dobi, što mi olakšava sklapanje prijateljstava. Nakon što su djeca otišla, osjetila sam veliku prazninu u životu jer su mi bili toliko važni, ali sada konačno uživam u životu."

MacDowell nastavlja glumačku karijeru u Hallmarkovoj fantasy dramskoj seriji "The Way Home", istovremeno uživajući u ulozi bake. Otkrila je kako uskoro očekuje i još jednu prinovu u obitelji. ''Moj sin će uskoro dobiti još jedno dijete, pa ću imati 3 unučice. Tako da sam sretna, jer imam život. Stvorila sam ga, shvatila sam to iako mi je trebalo vremena'', zaključila je.

