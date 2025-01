Teška bitka s bolešću prikovala za ga krevet: 'Osjećao sam se kao da me udario auto'

Dok mnogi priželjkuju više vremena za odmor, Dylan Conway proveo je više od godinu dana u krevetu zbog ozbiljne kožne bolesti uzrokovane uraslom dlakom. Morao je preležati 14 mjeseci zbog bolesti i podvrgnuti se čak devet operacija.

Mladić iz Australije ispričao je kako mu se život u potpunosti promijenio nakon dijagnoze ponavljajuće pilonidalne bolesti sinusa, koja ga je onemogućila u svakodnevnim aktivnostima. Ovu iznimno bolnu bolest, jedan liječnik je usporedio s porođajnim bolovima, piše LadBible.

Što je pilonidalna cista?

Prema britanskom NHS-u, pilonidalni sinus ili pilonidalna cista je mala rupa na vrhu stražnjice (između gluteusa) koja može postati upaljena i zaražena. Većina ljudi ne primijeti problem dok se ne pojave simptomi poput boli, nelagode pri sjedenju ili natečene, crvene izbočine na zahvaćenom području.

Stručnjaci kažu da točan uzrok pilonidalne ciste nije potpuno jasan, ali vjeruje se da je mogu uzrokovati problemi s kožom, pritisak ili trenje, što može dovesti do urastanja dlačica. Upravo se to dogodilo Dylanu kada je imao samo 19 godina i htio postati vojnik.

"Kad biste pod mikroskopom pogledali dlaku, izgleda poput vijka. Trenje s vremenom tijekom kretanja može dovesti do toga da se dlaka uraste u kožu", rekao je za ABC Science 2022. godine te je objasnio i da mu se bolest neprestano vraća i uzrokuje probleme: "Mnogi ljudi osjećaju simptome – zategnutost u donjem dijelu leđa, bol pri sjedenju, ali nisu svjesni da bi trebali potražiti liječničku pomoć. To može dovesti do infekcije u donjem dijelu leđa."

Urasla dlaka prikovala ga je za krevet

Dok je bio u vojsci, Dylan se jednog jutra probudio s jakom boli u donjem dijelu leđa. To je bio kraj njegove karijere i početak teške borbe s bolešću.

"Osjećao sam se kao da me udario auto. Jednostavno sam se jednog dana probudio s tom bolešću. Tada sam imao prvu operaciju. Mislio sam da ću nakon toga brzo nastaviti s obukom, ali stvari su krenule sasvim drugačijim putem. Proveo sam 14 mjeseci nepokretan u krevetu", ispričao je.

Podijelio je i šokantne detalje operacija koje je prošao, prisjećajući se trenutka kada je vidio "ogroman dio tkiva" uklonjen iz njegovih leđa tijekom četvrte operacije. Usporedio ga je s "veličinom male nogometne lopte" i objasnio kako je bio potpuno shrvan kada je shvatio da ta operacija nije bila uspješna, što ga je prisililo na još nekoliko zahvata.

"Ulazio bih u operacijsku salu ne znajući što će me dočekati kada se probudim. Od samopouzdanog mladića odjednom sam postao netko tko ne može sjediti, ne može hodati. Nisam se mogao družiti s prijateljima, nisam mogao vidjeti obitelj. Iskreno, nisam mogao normalno živjeti", rekao je Dylan.

Knjige su mu pomogle da očuva mentalno zdravlje

Kad mu je bilo najteže, Dylan je počeo čitati knjige o ljudima koji su prošli kroz teške životne izazove kako bi stekao novu perspektivu. Čitanje je brzo postalo njegova strast i pomoglo mu je da lakše izdrži duge sate prije i poslije pregleda.

"Čitanje mi je dalo osjećaj da život ide dalje, iako nisam mogao ništa raditi", rekao je. S vremenom je shvatio da bi i drugima moglo pomoći na isti način. To ga je inspiriralo da 2020. godine osnuje humanitarnu organizaciju BrothersNBooks, koja ohrabruje ljude da dijele svoje životne priče i knjige koje su im pomogle.

Postavio je male knjižnice u bolnicama s inspirativnim knjigama koje su drugi preporučili. Nada se da će netko tko prolazi kroz teške trenutke, baš kao i on, pronaći knjigu koja će mu promijeniti pogled na život.

"Mislim da bih danas, kad bih saznao da moram ponovno na operaciju, bio puno spremniji nositi se s tim", izjavio je Dylan te je dodao kako mu je čitanje pomoglo da očuva mentalno zdravlje.

"Nedavno su mi potpuno odstranili gornji dio stražnjice, a veliki ožiljak proteže se od donjeg dijela leđa prema dolje, ali nije mi važno kako izgleda. Sretan sam što opet mogu izlaziti, hodati i viđati svoje prijatelje. Nadam se da će moje iskustvo pomoći nekome tko će se u budućnosti suočiti s ovom bolešću – da, kada je potraži na internetu, pronađe moju priču i vidi da nije sam", poručio je.

