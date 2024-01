Šljiva je najstariji narodni lijek za regulaciju probave. Prirodni je laksativ na koji organizam ne postaje rezistentan kao u većini slučajeva kada su drugi proizvodi u pitanju. Zbog sadržaja pektina koji u crijevima nabubri, šljiva omekšava stolicu, što je važno kod liječenja hemoroida ili crijevnih oboljenja.

Suhe šljive su izuzetno dobre za probavu, ali važan je postupak sušenja. Uvijek su bolje one koje imaju košticu i, što je važno, ne treba ih uzimati više od tri do pet dnevno. Vrlo su bogate vlaknima, a kao rješenje za zatvor se koriste na prazan trbuh, dok su u ostalim slučajevima najučinkovitije kuhane, kao kompot, i to od tri do pet šljiva dnevno. Suhe šljive su dobre i za jačanje kostiju jer imaju odličan omjer kalcija i D-vitamina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Domaće suhe šljive

Operite i očistite šljive. Sušite ih na suncu ili u pećnici, uz otvorena vrata, na temperaturi od 40 stupnjeva Celzijusa.

Suha šljiva je odličan lijek ako se uzima na prazan želudac ili jedan sat prije jela, piše Espreso.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE VIDEO: Cijene i dalje šokiraju građane - šljive dvostruko skuplje nego lani

Tekst se nastavlja ispod oglasa