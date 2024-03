Mnogi ljudi preferiraju jaja za doručak jer su hranjiva i zdrava te sadrže obilje željeza. Čak je i Nikola Tesla, koji je bio poznat po jednostavnom jelovniku i strogoj disciplini u prehrani, kako bi postigao zdravlje i dugovječnost ujutro često jeo toplo mlijeko i jaja koja je sam spravljao.

No, dijetetičarka Priya Bansal, magistra nutricionizma iz bolnice Apollo u Delhiju, za The Mirror otkrila je da se jaja nikako ne bi trebala konzumirati uz kavu ili čaj.

"Jaja i kava imaju vlastite individualne prednosti i može se uživati ​​u njima kao dijelu uravnoteženog doručka. Jaja su izvor proteina, zdravih masti, vitamina i minerala. Kava je poznata po visokom udjelu kofeina koji daje stimulirajuće učinke", rekla je.

No, Bansal je upozorila da kada se jaja i kava ili čaj konzumiraju zajedno, to može ometati apsorpciju esencijalnih nutrijenata.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Kombinacija jaja i kave može dovesti do probavnih smetnji, a kava sprječava apsorpciju kalcija i željeza iz jaja.

Kava sprječava apsorpciju željeza i kalcija

Kava sadrži tanine i polifenole, koji mogu spriječiti apsorpciju željeza i kalcija koji se nalazi u jajima. Stručnjaci savjetuju da ne pijete čaj i kavu najmanje sat vremena nakon što pojedete jaja.

Kombinacija jaja i kave, također, može dovesti do probavnih smetnji. To je zato što i jaja i kava mogu potaknuti proizvodnju želučane kiseline, što može dovesti do refluksa kiseline, žgaravice ili želučanih tegoba.

Osim toga, i jaja i kava imaju diuretička svojstva, što znači da vas mogu potaknuti na više mokrenja, što bi moglo dovesti do dehidracije. Trebali biste se pobrinuti da pijete više vode, osobito ako konzumirate ove dvije stvari zajedno.

Bansal je, također, rekla da kava može ometati apsorpciju određenih lijekova, uključujući antibiotike ili antacide, što smanjuje njihovu učinkovitost.

