Jaja su vruća tema kada je u pitanju njihovo skladištenje. Liječnik, registrirani dijetetičar i nutricionist dr. Rimas Geiga stao je na kraj kontroverzi oko toga gdje ih točno držati, piše Express.

Kad ih donesete kući iz trgovine, jaja se neće odmah pokvariti, ali postoji nekoliko trikova za njihovo čuvanje koje vrijedi znati kako biste im sačuvali okus i teksturu. To je posebice važno za očuvanje bjelanjaka kako bi se spriječilo da postanu vodenasti.

Dr. Geiga otkrio je da je jaja najbolje čuvati u hladnjaku. "Svi znamo da je to glavna namirnica u kuhinji, ali ništa ne kvari kulinarski duh kao vodenasti bjelanjak", rekao je.

"Za optimalnu svježinu i sprječavanje vodenastog bjelanjka ključno je hlađenje jaja. Međutim, najbolje mjesto u hladnjaku su donje police, gdje temperatura ostaje dosljednija", pojasnio je stručnjak.

Dr. Geiga je kazao da je vodenasti bjelanjak prirodni dio procesa starenja jaja. Objasnio je da kako se proteini u bjelanjcima razgrađuju, to dovodi do rjeđe, vodenaste konzistencije. "Važno je razumjeti da hlađenje usporava ovaj proces, čuva strukturni integritet proteina i održava savršenu teksturu bjelanjka", istaknuo je.

Ne držite jaja u vratima hladnjaka

Kad je riječ o najboljem mjestu za čuvanje jaja, dr. Rimas je upozorio da se ne drže u vratima hladnjaka, jer je to najtoplije područje i može doći do temperaturnih fluktuacija.

"Međutim, nema potrebe za posebnim spremnicima za skladištenje, jer nema ništa loše u tome da jaja držite u kartonskim kutijama. Ljuske jaja su porozne, a karton pruža dodatni sloj zaštite, jer sprječava upijanje neželjenih mirisa i okusa", rekao je stručnjak.

"Osim toga, karton pomaže u održavanju stabilnog okruženja, jer smanjuje temperaturne fluktuacije koje mogu pridonijeti vodenastim bjelanjcima", dodao je dr. Rimas.

Oscilacije temperature glavni su čimbenik koji može ubrzati gubljenje svježine jaja, ali to se lako može izbjeći.

"Brze promjene temperature mogu dovesti do kondenzacije unutar ljuske jajeta te se tako stvara okruženje idealno za rast bakterija. Jaja uvijek držite na hladnom mjestu. Također, izbjegavajte ih stavljati blizu ljute hrane i konzumirajte ih unutar tri do pet tjedana od kupnje – što prije, to bolje!", istaknuo je dr. Rimas.

