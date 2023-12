Dr. Ana Opanković iz Klinike za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije otkrila je zašto su poteškoće sa spavanjem postale masovni problem u Srbiji, piše Mondo.

Prema nekim procjenama, od nesanice pati od deset do 60 posto stanovništva, navodi RTS. Podaci Instituta Batut pokazuju da svaki četvrti stanovnik tijekom godine koristi tablete za smirenje i one protiv nesanice, što je dvostruko više nego u Europi i Americi.

Zašto dolazi do problema sa spavanjem i što savjetuju stručnjaci, za Dnevnik je rekla dr. Opanković.

Prema njenim riječima, nemoguće je dati pouzdane podatke o tome koliko ljudi ima problema s kvalitetom sna, redovitošću spavanja, spavaju li koliko trebaju i je li se povećao broj ljudi koji imaju problema s nesanicom, ali je činjenica da je nesanica veliki zdravstveni i javnozdravstveni, čak i ekonomski problem.

"Statistika kaže da se nesanica češće javlja kod starijih osoba, da su žene pod većim rizikom od nesanice i meni je bio zanimljiv podatak, na koji sam naišla u pripremi za ovu emisiju, da razvedeni češće pate od nesanice od onih koji su u braku i oni koji nikada nisu bili u braku", kazala je doktorica.

Kod psihičkih poremećaja može doći do nesanice

"Nesanica može biti izolirani poremećaj, odnosno primarna nesanica ili nesanica u sklopu brojnih drugih poremećaja uključujući i organske, odnosno sistemske bolesti, ali i psihičke bolesti", istaknula je dr. Opanković.

"U tom kontekstu treba razmatrati i faktore rizika. Kada je riječ o organskim poremećajima koji mogu uzrokovati nesanicu, tu su prije svega kardiovaskularna oboljenja, plućne bolesti kao što je kronična opstruktivna bolest pluća i astma, zatim endokrini poremećaji, dijabetes, neurološka oboljenja, migrena ili moždani udar", navela je doktorica.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Kada je riječ o psihičkim poremećajima, kod gotovo svih takvih problema može doći i do poremećaja spavanja.

"Ako pričamo o poremećaju spavanja, odnosno neorganskoj nesanici, izoliranom fenomenu, onda imamo neke faktore rizika koje znanost izdvaja i razmatra. U svakom slučaju postoji neka genetska predispozicija, pa je uočeno da osobe koje imaju među bliskim srodnicima ljude koji pate od nesanice, imaju veći rizik od razvoja nesanice", dodala je dr. Opanković.

Za dijagnozu je potrebno vođenje dnevnika spavanja

"Također, ljudi koji na stres reagiraju nespavanjem su pod većim rizikom od razvoja kronične nesanice. Također je važno istaknuti da statistika kaže da nekih 50 posto, dakle svaki drugi čovjek, na godišnjoj razini ima kratkotrajnu nesanicu. Ali to nije poremećaj koji zahtjeva stručni pristup, odnosno liječenje, već ako se ponavlja ili ako prijeđe u kronično stanje", pojasnila je doktorica.

"Nekih 20 do 30 posto populacije boluje od kronične nesanice. Za dijagnozu nesanice je neophodno vođenje preciznog dnevnika spavanja. Dakle, što radimo kada odlazimo u krevet i kakvi su pokušaji identifikacije potencijalnih uzročnika nesanice. Najčešće su među uzročnicima upravo svjetlosni i zvučni signali u spavaćoj sobi koje treba eliminirati. Oni su prva linija reagiranja, zapravo, u higijeni spavanja koju je potrebno osigurati kako bi se problemi s nesanicom regulirali", kazala je dr. Opanković.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock "Nesanica se ne mjeri vremenom provedenim u spavanju, već problemima koji su vezani za uspavljivanje", naglasila je dr. Opanković.

"Zatim, ako se prejedemo ili u potpunosti preskočimo obrok, nije dobro ni da idemo gladni u krevet, ali ni s previše hrane u organizmu. Također, unos kofeina u povećanim količinama, posebice u popodnevnim satima, kod određenih ljudi povećava rizik od nesanice", napomenula je doktorica te dodala da ljudi često posežu za alkoholom vjerujući da će im pomoći da se uspavaju, ali on može da imati suprotan učinak i dodatno razbuditi.

U liječenju je važan higijensko-dijetetski režim

"Nesanica se ne mjeri vremenom provedenim u spavanju, već problemima koji su vezani za uspavljivanje", naglasila je dr. Opanković. "Ako nam treba duže od 30 minuta da se uspavamo, zatim ako imamo problem s održavanjem kontinuiteta spavanja i ako se budimo u ranim jutarnjim satima. Možemo imati jedan od ova tri problema ili samo jedan i njih prati to da sljedećeg dana imamo problem u svakodnevnom funkcioniranju bilo na profesionalnom ili društvenom planu", pojasnila je doktorica.

"Oni se očituju u smanjenoj koncentraciji, afektivnoj razdražljivosti, nemogućnosti adekvatnog odgovora na svakodnevne zadatke. Taj problem, u principu, traje oko mjesec dana kad mi kažemo da se radi o kroničnoj nesanici. Za postavljanje dijagnoze nesanice neophodni su detaljni anamnestički podaci. Fizički pregled kako bi se isključili organski uzroci nesanice i psihijatrijski pregled da se isključi neko drugo psihijatrijsko oboljenje u okviru kojeg se nesanica javlja kao poremećaj, odnosno simptom. Postoje i neke objektivne metode mjerenja, kao što je polisomnografija i aktigrafija, koje se ne rade kod svih pacijenata", ispričala je dr. Opanković.

U liječenju nesanice na prvom mjestu je važan higijensko-dijetetski režim, odnosno otklanjanje svih potencijalnih uzročnika nesanice. Zatim se pribjegava kognitivno-bihevioralnim tehnikama koje nekada dovode do regulacije sna.

"Ako ni to ne dovede do regulacije i ako se radi o neorganskoj nesanici, onda postoje protokoli za liječenje nesanice koji u prvom redu uključuju hipnotike. Preporuka je da se koriste nebenzodiazepinski hipnotici ne duže od četiri do pet tjedana. Ako je potrebno duže liječenje, to stručnjak mora provjeriti. Ono što je također jako važno, individualni pristup svakom pacijentu i svakoj nesanici pojedinačno", naglasila je dr. Opanković.