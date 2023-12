Stručnjakinja za spavanje i terapeutkinja iz JoySpace Therapyja, Denise Iordache, otkrila je da je jedna od stvari koje biste trebali izbjegavati raditi prije spavanja jest jesti grickalice koje imaju visok sadržaj soli, poput čipsa, piše The Mirror.

Denise je istaknula da bi jedna od grickalica koje volimo jesti dok navečer gledamo film ispred TV-a mogla biti odgovorna za to što nas drži budnima. Ta ugodna večernja rutina mogla bi nam činiti više štete nego koristi kada je u pitanju noćni san.

Dovoljno sna važno je za naše fizičko i mentalno zdravlje, zbog čega je važno pogledati postoji nešto što možemo poboljšati po tom pitanju.

"Hrana s visokim udjelom natrija, poput slanih grickalica, prerađenog mesa i nekih konzerviranih proizvoda, može dovesti do povećanog zadržavanja vode što zauzvrat dehidrira vaše tijelo. Kad ste dehidrirani, budite se tijekom noći s osjećajem žeđi, što remeti vaš ciklus spavanja", objasnila je Denise.

"Pretjerani unos soli, također, može povisiti vaš krvni tlak, što otežava opuštanje i spavanje. Hipertenzija je povezana s poremećajima spavanja poput nesanice i apneje za vrijeme spavanja", dodala je.

Nemojte jesti slanu hranu dva do tri sata prije spavanja

"Sol može potaknuti vaše tijelo da proizvodi više urina, što dovodi do češćih odlazaka u kupaonicu tijekom noći, također poznatih kao nokturija. To može prekinuti vaš san i spriječiti vas da postignete oporavljajuće faze dubokog sna", istaknula je Denise.

Kako bi se to spriječilo, preporučila je da ne jedete slanu hranu dva do tri sata prije spavanja. "Kako biste smanjili negativan utjecaj slane hrane na vaš san, preporučljivo je izbjegavati je konzumirati dva do tri sata prije spavanja", rekla je.

"Ovo daje vašem tijelu dovoljno vremena da obradi natrij i smanji vjerojatnost noćnih poremećaja. Pažnja na unos soli, osobito u večernjim satima, može pridonijeti mirnijem noćnom snu. Biranje alternativa s niskim udjelom natrija ili odabir uravnoteženog, umjerenog obroka prije spavanja može pomoći u smanjenju vjerojatnosti poremećaja vašeg sna i pridonijeti mirnijoj noći", dodala je.

Denise preporučuje da posegnete za "laganim, uravnoteženim međuobrokom" ako osjećate glad prije spavanja, poput male zdjelice zobenih pahuljica ili banane, budući da imaju malo natrija.

"Spavanje nije luksuz, već biološka potreba koja je ključna za fizičko zdravlje, mentalnu jasnoću, emocionalnu dobrobit i cjelokupnu vitalnost. Spavanje je temeljni stup našeg cjelokupnog zdravlja. Pomlađuje tijelo i um te pomaže da ostanemo budni i fokusirani tijekom dana. Važnost kvalitetnog sna ne može se precijeniti, a odabir prehrane igra značajnu ulogu u njegovom postizanju", zaključila je stručnjakinja.