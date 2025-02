Hobiji naših baka pozitivno utječu na zdravlje tinejdžera: 'Rezultati se vide'

U posljednje vrijeme mnogi mladi ljudi odlučili su smanjiti upotrebu svojih mobilnih uređaja i posvetiti se tradicionalnim hobijima kao što su pletenje, vrtlarenje i pečenje. Ove aktivnosti postale su popularne na društvenim mrežama.

Iako se ne može sa sigurnošću znati hoće li "bakini hobiji" postati dugoročni trend, sigurno je da mogu doprinijeti tinejdžerima i mladim odraslim osobama, a stručnjaci su objasnili na koji način im pomažu, piše Parents.

Foto: Shutterstock

Što su 'hobiji naših baka'?

"Hobiji naših baka" odnose se na aktivnosti koje su bile popularne među starijim generacijama. Oni mogu uključivati sljedeće:

Kreativne aktivnosti poput šivanja, pletenja, izrade rukotvorina i albuma

Kulturne aktivnosti kao što su konzerviranje hrane i pečenje

Grupne aktivnosti kao što su književni klubovi i društvene igre

Vanjske aktivnosti poput vrtlarenja i promatranja ptica

Zajednička im je jedna važna karakteristika: odvijaju se potpuno izvan digitalnog svijeta.

Ako provodite vrijeme na društvenim mrežama, vjerojatno ste primijetili da stari hobiji trenutno doživljavaju pravi preporod. Mnogi poznati influenceri se snimaju dok se bave vrtlarenjem, konzerviranjem krastavaca ili pečenjem kruha te tako promoviraju "sporiji" način života i sve njegove prednosti.

Foto: Shutterstock

Kako ovakvi hobiji utječu na mlade?

"Tinejdžeri i mladi odrasli ljudi susreću se s novim hobijima putem društvene mreže, što ih može inspirirati da se i sami okušaju u tome", kaže Whitney Fleming, autorica knjige "You're Not a Failure: My Teen Doesn't Like Me Either".

Zahvaljujući internetu, ljudi lako mogu pronaći alate i upute za započinjanje novih hobija. Na primjer, možete pronaći stotine internetskih tutorijala za izradu vezova, pečenje kruha, izradu nakita ili bilo kojeg drugog hobija koji vas zanima.

"Prekomjerna izloženost društvenim mrežama može negativno utjecati na mentalno zdravlje tinejdžera", poručila je Fleming i dodala da tinejdžeri i mladi odrasli ljudi traže kreativne načine za smanjenje stresa.

Hobiji poput ovih mogu mladima donijeti brojne prednosti, uključujući poboljšanje mentalnog zdravlja, jačanje kreativnosti, stvaranje novih prijateljstava i olakšavanje stresa.

Mogu poboljšati mentalno zdravlje

"Bakini hobiji" pružaju odmor od svakodnevnog stresa i mogu pomoći u suočavanju s problemima poput anksioznosti, depresije i usamljenosti koji pogađaju mnoge tinejdžere.

"Ovi hobiji mogu značajno poboljšati mentalno zdravlje adolescenata. Studije su pokazale da ljudi koji imaju hobije osjećaju manje negativnih emocija i manje su pod stresom", kaže Fleming.

Omogućuju povezivanje

Ljudi se često povezuju kroz zajedničke interese pa tako ovakvi hobiji mogu potaknuti povezivanje i prijateljstvo.

"Za djecu koja se osjećaju usamljeno, ovo je način da se povežu s istomišljenicima ili prilika da se pridruže grupi izvan škole, kao što su klubovi za pletenje ili tečajevi pečenja", objašnjava Fleming.

Poticanje produktivnosti i kreativnosti bez stresa

"Bakini hobiji omogućuju tinejdžerima da se kreativno izražavaju i opuštaju dok i dalje rade nešto korisno", rekla je psihologinja i autorica Lisa Damour, i dodala: "Tinejdžerima je ponekad teško opustiti se, ali istraživanja pokazuju da se ljudi koji misle da je odmor gubitak vremena ipak lakše opuste ako vjeruju da im te aktivnosti donose nešto dobro."

Izrada nečega, poput pletenja šalova, uzgoja rajčica ili slikanja, može tinejdžerima donijeti osjećaj zadovoljstva.

Nude neposredno zadovoljstvo

Tinejdžeri puno rade u školi i kroz izvannastavne aktivnosti, ali često ne vide rezultate svog truda.

"Prednost ovih hobija je što uloženi trud nije veliki, a rezultate je lako vidjeti. Tinejdžeri zaslužuju to zadovoljstvo", istaknula je Damour.

