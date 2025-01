Pogrešno punite perilicu rublja? S ovim trikom možete štedjeti stotine eura

Na TikToku se pokrenula rasprava o ispravnoj količini rublja koju treba staviti u perilicu kako bi odjeća bila dobro i kvalitetno oprana.

Rachael Eppley je objavila video u kojem je perilicu napunila do pola, objašnjavajući da je to zato što "ima dovoljno prostora u perilici kako bi se odjeća pravilno oprala".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što su vidjeli video, pratitelji su se zapitali treba li perilicu napuniti do kraja ili ipak ne treba.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pravilno punjenje perilice rublja

Mnogi su se zabrinuli zbog financijskog troška nepunjenja perilice ako koriste deterdžent svaki put. "Ja je napunim do vrha i nadam se najboljem", komentirala je jedna žena.

Stručnjak za kućanske aparate objasnio je da zapravo to svo vrijeme radimo pogrešno. Matthew Ayres iz RDO Kitchens and Appliances potvrdio je da se perilicu zapravo treba puniti do oko 75 posto njenog kapaciteta za najbolje rezultate.

"Važno je biti ekonomičan pri punjenju perilica rublja i sušilica, a istovremeno osigurati najbolji učinak vaših uređaja. Postoje različite veličine perilica rublja, od malih do srednjih i velikih kapaciteta, koje mogu izdržati više od 10 kg rublja. Kapacitet perilice uvijek se odnosi na suho rublje", pojasnio je te dodao kako informacije o tome koliko rublja vaša perilica može podnijeti možete pronaći na samoj perilici ili u korisničkom priručniku.

"Kada punite perilicu, pobrinite se da ne naguravate odjeću u nju. Odjeća bi trebala biti na labavoj hrpi pa ako morate gurati rublje kako biste stavili više, to znači da preopterećujete perilicu", dodao je i objasnio da ostavljanjem prostora, oko odjeće ima prostora što omogućuje da voda i deterdžent mogu učinkovito oprati odjeću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stručnjak je također jasno naglasio da pretrpavanje perilice ima svoje posljedice, piše Express.

"Kada ugurate još jedan par traperica, riskirate stotine eura za popravke ili ćete čak morati kupiti novu perilicu. Naime, kada se perilica redovito pretrpava odjećom, to utječe na motor, koji je odgovoran za okretanje bubnja, što može dovesti do kvara. Također, preveliki tereti mogu oštetiti ležajeve perilice, što sprječava njezino učinkovito funkcioniranje i dovodi do oštećenja", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Širi se strah od tuče, do kraja tjedna ništa od zimskih temperatura: 'Bojimo se lanjskog scenarija'