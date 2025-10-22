Ovaj vikend pomičemo sat: Ima li ta promjena utjecaja na zdravlje?

Dvaput godišnje prolazimo kroz ritual koji ne mijenja samo naše satove, nego i naše tijelo. Pomicanje sata, odnosno zimsko računanje vremena, dio je naših života već desetljećima.

Ovog vikenda ponovno nas čeka velika promjena – prelazak na zimsko računanje vremena. U tri sata ujutro kazaljke ćemo vratiti unatrag, što će nam donijeti sat više odmora, ali i privremeni poremećaj u svakodnevnom ritmu. Tijelu je potrebno nekoliko dana da se prilagodi novom ciklusu svjetla i tame.

Foto: Freepik

Utjecaj pomicanja sata na zdravlje

Promjena sata utječe na organizam na više načina. Naše tijelo ima unutarnji biološki sat koji upravlja ciklusom spavanja i budnosti, a svaka promjena tog ritma može ga lako poremetiti, što često dovodi do nesanice ili nemirnog sna, piše Big Health.

Pomicanje sata naizgled je sitnica, ali dovoljna da naruši razinu energije i raspoloženje tijekom dana. Posljedice takve promjene mogu se osjećati još nekoliko dana pa mnogi primjećuju smanjenu koncentraciju, sporije reakcije, veću sklonost pogreškama, a ponekad i povećan rizik od prometnih nezgoda.

Tijelu je jednostavno potrebno vrijeme da se prilagodi novom rasporedu, a taj proces prilagodbe, koji stručnjaci nazivaju "društvenim jet lagom", dodatno može poremetiti naš prirodni ritam i kvalitetu sna.

Znanstvena istraživanja objavljena u časopisu Journal of Clinical Sleep Medicine pokazala su da promjena sata može povećati rizik od srčanih udara, moždanih udara, poremećaja srčanog ritma, promjena raspoloženja pa čak i samoubojstava. Ako se nakon promjene sata osjećate umorno, dopušteno je kratko drijemanje – no ono ne bi smjelo trajati dulje od 30 minuta i idealno bi bilo prije 15 sati.

Kako pomoći djeci da se prilagode promjeni vremena?

Najmlađima često najteže pada prilagodba novom vremenu, no roditelji mogu pomoći kroz nekoliko jednostavnih koraka, savjetuje stručnjakinja za roditeljstvo Ericka Souter koja preporučuje da se djetetov raspored postupno pomiče unaprijed – ne samo vrijeme odlaska na spavanje, već i obroci, drijemanja i vrijeme buđenja – za oko 10 do 15 minuta ranije svakog dana prije promjene sata.

Također savjetuje da zavjese u sobi ostanu zatvorene ili da se svjetlo ujutro priguši dok ne dođe vrijeme za ustajanje, kako bi dijete dulje spavalo i ne bi se prerano budilo.

Prilagodba zahtijeva strpljenje – kako za djecu, tako i za odrasle. "Čak i uz najbolji plan, većini djece treba nekoliko dana, ponekad i cijeli tjedan da se naviknu. Ako dijete postane razdražljivo ili mu se promijeni apetit, ne brinite – to je privremeno i brzo će proći", kaže Souter za ABC News.

Foto: Pexels

Kako ublažiti posljedice promjene sata?

Kako bi se ublažile posljedice promjene sata, najbolje je tijelo pripremiti unaprijed. Nekoliko dana prije pomicanja sata preporučuje se ići na spavanje i buditi se s pomakom od 10 do 15 minuta svakog dana, kako bi se organizam postupno prilagodio novom ritmu. Pomaže i boravak na dnevnom svjetlu – osobito u jutarnjim satima – jer prirodna svjetlost potiče usklađivanje unutarnjeg biološkog sata.

U razdoblju prilagodbe dobro je ograničiti unos kave i alkohola, budući da oboje mogu dodatno narušiti kvalitetu sna. Važno je i stvoriti ugodno okruženje za spavanje: prostorija bi trebala biti prozračna, tamna i tiha, što olakšava opuštanje i bolji san. Redovita tjelesna aktivnost također može pomoći da lakše zaspite i održite dobar ritam spavanja čak i kad se tijelo navikava na promjenu vremena.

Ako se, unatoč svemu, problemi sa spavanjem nastave i nakon što se organizam trebao prilagoditi, može se razmotriti kognitivno-bihevioralna terapija za nesanicu (CBT-I) – učinkovita, nenametljiva metoda koja pomaže prepoznati i promijeniti negativne misli i navike povezane sa spavanjem.

