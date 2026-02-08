Rak pod povećalom: Znanstvenici mapirali mutacije odgovorne za napredovanje bolesti

Znanstvenici su izradili detaljnu kartu koja prikazuje kako stotine mogućih mutacija u glavnom genu raka utječu na rast tumora. Istraživanje nudi jasniju sliku o tome kako male genetske promjene mogu dovesti do vrlo različitih ponašanja raka.

Rad se usredotočuje na CTNNB1, gen odgovoran za proizvodnju proteina katenina beta-1, koji je poznat i kao β-katenin. Ovaj protein igra ključnu ulogu u kontroli normalnog rasta i popravka tkiva. Kada se regulacija β-katenina prekine, stanice mogu početi nekontrolirano rasti, što je definirajuća značajka raka.

Pažljivim testiranjem svake moguće mutacije u ključnoj regiji ovog gena, istraživači su uspjeli objasniti zašto se određene mutacije ponavljaju kod određenih karcinoma. Nalazi bi također mogli pomoći u usmjeravanju budućih tretmana raka. Mnogi karcinomi dijele mutacije u malom dijelu CTNNB1 poznatom kao žarišna točka. U normalnim uvjetima, ova regija djeluje kao signal koji govori stanici kada treba razgraditi β-katenin nakon što je obavila svoj posao.

Kada mutacije poremete ovaj signal, β-katenin se više ne uništava kako bi trebao. Umjesto toga, nakuplja se unutar stanica i uključuje gene koji potiču rast tumora. Znanstvenici su identificirali više od 70 različitih mutacija u ovoj žarišnoj točki kod različitih karcinoma, ali do sada nije bilo jasno imaju li te mutacije različite učinke.

Istraživači sa Sveučilišta u Edinburghu ispitali su svih 342 moguće promjene jednog slova u žarišnoj točki CTNNB1. Koristili su mišje matične stanice, koje su idealne za precizno genetsko uređivanje i blisko odražavaju kako signalizacija β-katenina funkcionira kod ljudi, piće Science Daily.

Foto: Shutterstock

Lokacija tumora utječe na to koje mutacije najvjerojatnije napreduju?

Koristeći napredne alate za uređivanje genoma i fluorescentno očitavanje, tim je izmjerio koliko snažno svaka mutacija aktivira put β-katenina. Ovaj put kontrolira gene povezane s rastom stanica. Rezultati su se uvelike razlikovali, pri čemu su neke mutacije uzrokovale samo mala povećanja aktivnosti, a druge su pokretale mnogo jače signale.

Tim je zatim usporedio svoje eksperimentalne podatke s genetskim informacijama tisuća pacijenata oboljelih od raka. Rezultati mutacija usko su se podudarali s ponašanjem mutacija CTNNB1 kod ljudi, potvrđujući točnost karte.

Analiza je također pokazala da rakovi u različitim tkivima imaju tendenciju favorizirati mutacije koje proizvode specifične razine aktivnosti β-katenina. To sugerira da lokacija tumora utječe na to koje mutacije najvjerojatnije napreduju.

Kod raka jetre, istraživači su identificirali dvije glavne skupine tumora. Oni sa slabijim mutacijama CTNNB1 sadržavali su više imunoloških stanica, dok su oni s jačim mutacijama imali manje imunoloških stanica. Ovaj obrazac sugerira da snaga mutacije može utjecati na način na koji tumor interagira s imunološkim sustavom i koliko dobro može reagirati na imunoterapiju.

Andrew Wood, glavni istraživač na Institutu za genetiku i rak Sveučilišta u Edinburghu, rekao je: "Nova karta pruža snažan alat za predviđanje kako specifične mutacije CTNNB1 utječu na ponašanje raka i mogla bi podržati razvoj personaliziranijih tretmana. Kao prva studija koja eksperimentalno testira svaku moguću mutaciju u ovom kritičnom žarištu, daje znanstvenicima jasniju sliku o tome kako β-katenin potiče rast tumora kod različitih vrsta raka".

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Neurologinja otkriva kako prepoznati teško stanje kod žena: 'Ovo su ključni simptomi'