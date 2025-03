Potrebno vam je manje od minute: Ovaj stil života značajno smanjuje teška oboljenja

Možda se čini teško za povjerovati, ali samo nekoliko minuta vježbanja dnevno može poboljšati vaše zdravlje i kondiciju, piše CNN.

Kratke aktivnosti, od 30 sekundi do najviše pet ili 10 minuta, koje obuhvaćaju gotovo sve vrste kretanja od penjanja po stepenicama, hodanja, izvođenja čučnjeva ili plesa pomažu i danas brojne studije dokazuju vrijednost tih mini treninga.

Pokazalo se da vježbanje u trajanju od samo 15 do 30 sekundi tri puta dnevno poboljšava kardiorespiratornu kondiciju neaktivnih odraslih osoba, prema maloj studiji iz siječnja 2022. objavljenoj u časopisu Exercise and Sport Sciences Reviews. U studiji se radilo o penjanju po stepenicama i vožnji biciklom.

Kod odraslih ispitanika, koji prethodno nisu vježbali, uočen je pad od 17 do 18 posto učestalosti raka, nakon što su počeli intenzivnije vježbati samo 3,4 do 3,6 minuta dnevno, pokazalo je istraživanje iz srpnja 2023. na 22.398 ljudi. Njihova dnevna tjelesna aktivnost odvijala se od jedne ili dvije minute.

Prema studiji objavljenoj u JAMA Oncology, 4,5 minuta snažne, isprekidane tjelesne aktivnosti svaki dan povezano je s 31 do 32 posto smanjenjem učestalosti raka.

Dobrobiti kretanja proširuju se i na zdravlje mozga.

Čak i mala količina umjerene do snažne tjelesne aktivnosti svaki dan ili dodavanje male količine u vaš trenutni režim vježbanja smanjuje rizik od demencije, prema studiji iz ožujka u JAMDA: The Journal of the Post-Acute and Long-Term Care Medical Association.

Oni koji prethodno nisu radili nikakve umjerene do snažne vježbe imali su najveću korist.

"Raditi bilo što je bolje nego ne raditi ništa", rekao je Michael Betts, osobni trener i direktor u TrainFitnessu sa sjedištem u Londonu. "Kad se neko vrijeme krećete, izlažući tijelo malom naporu, ono će se prilagoditi i poboljšati."

