Liječnici upozoravaju: Držanje laptopa na trbuhu može biti jako opasno

Držanje laptopa na trbuhu ili u krilu dok ležite na kauču ili krevetu može djelovati praktično, ali liječnici upozoravaju na potencijalne posljedice.

Stručnjaci za plodnost objašnjavaju da dugotrajno korištenje laptopa na trbuhu može imati negativne učinke na zdravlje, posebno zbog topline koju uređaj proizvodi.

Foto: Shutterstock

Držanje laptopa na trbuhu je štetno za zdravlje

Dr. Alex Robles, reproduktivni endokrinolog i stručnjak za neplodnost, objašnjava da toplina koju laptop proizvodi može uzrokovati nelagodu i čak štetiti trbuhu ili krilu, osobito ako uređaj ostaje na tim područjima dulje vrijeme. Postoji i opasnost od opekotina u slučajevima kada se laptop predugo koristi na trbuhu.

"To zapravo nije dobro ni za vas ni za prijenosno računalo jer stvara toplinu, a ako je na vašem krilu, može povećati temperaturu tijela", pojasnila je dr. Christine Carlan Greves, ginekologinja iz Orlando Health. Da laptop loše utječe na zdravlje smatra i obiteljska liječnica dr. Brintha Vasagar koja kaže: "Bolovi u vratu, leđima i naprezanje očiju daleko su najčešći medicinski problemi povezani s korištenjem prijenosnih računala."

Foto: Shutterstock

Utjecaj na plodnost

Dr. Robles napominje da je malo vjerojatno da će temperatura na trbuhu negativno utjecati na plodnost kod žena. Međutim, postoji zabrinutost u vezi s plodnošću muškaraca ako laptop prelazi na područje prepona.

"Testisi se nalaze izvan tijela jer kvaliteta sperme najbolje funkcionira na temperaturi nekoliko stupnjeva nižoj od tjelesne. Dugotrajna toplina prijenosnog računala postavljenog blizu genitalija može povisiti temperaturu testisa i teoretski smanjiti broj i kvalitetu spermija", napominje liječnica Vasagar i ističe da su potrebna daljnja istraživanja kako bi se točno utvrdilo kako toplina može utjecati na spermu.

"Kod žena to nije problem jer su jajnici unutarnji organi i štiti ih zdjelica. Kod muškaraca, međutim, skrotum je prekriven samo tankim slojem kože, bez mišića i drugih zaštitnih slojeva", navodi Greves.

Budući da je funkcija testisa osjetljiva na temperaturu, prijenosno računalo postavljeno na ili blizu tog područja može utjecati na broj spermija, njihovu pokretljivost, volumen sjemena te oblik i veličinu spermija. "Čak i umjereno povećanje temperature u području skrotuma može privremeno smanjiti kvalitetu i proizvodnju spermija", rekao je stručnjak za neplodnost.

Problem sa zračenjem

Vasagar je napomenula da postoji određena zabrinutost oko prijenosnih računala kao izvora elektromagnetskih polja, iako nije lako pronaći ili potvrditi dokaze o njihovoj štetnosti.

"Nije poznato kolika količina elektromagnetskog zračenja može utjecati na kvalitetu spermija, ali neka ograničena istraživanja podržavaju teoriju da učestalo korištenje prijenosnog računala može smanjiti plodnost na ovaj način", dodaje Vasagar.

Dr. Rachel Mandelbaum, ginekologinja i stručnjakinja za reproduktivnu endokrinologiju iz HRC Fertility, također se osvrnula na zabrinutost oko zračenja.

"Jajašca i spermiji izuzetno su osjetljivi na ionizirajuće zračenje, koje može uzrokovati oštećenje DNK i smrt stanica. Međutim, prijenosna računala ne proizvode ionizirajuće ili visokoenergetsko zračenje, koje je najproblematičnije za zdravlje jajnih stanica i spermija. Ona proizvode neionizirajuće zračenje", objašnjava Mandelbaum za HuffPost.

Istaknula je da su istraživanja o povezanosti neionizirajućeg zračenja iz prijenosnih računala i zdravstvenih problema ograničena.

"Općenito, neionizirajuće zračenje ne smatra se velikim rizikom za zdravlje ili plodnost, no visoke razine ili dugotrajna izloženost nisu dovoljno istražene. Također, teško je proučavati ovu vezu na način koji bi jasno dokazao uzrok i posljedicu", dodaje Mandelbaum.

Foto: Shutterstock

Opasnost za trudnice

"Nema dokaza da prijenosna računala negativno utječu na razvoj fetusa", rekla je liječnica Vasagar. Iako se stručnjaci slažu oko ovog stava, neki su izrazili zabrinutost zbog topline. "Povišenje osnovne temperature fetusa nije poželjno i može biti povezano s određenim neonatalnim komplikacijama", ističe dr. Shahin Ghadir iz HRC Fertility.

Reproduktivni endokrinolog Robles savjetuje: "Preporučio bih da se tijekom trudnoće izbjegava stavljanje prijenosnog računala izravno na trbuh. Iako nema čvrstih dokaza o štetnosti, treba biti oprezan. Svakako bih savjetovao izbjegavanje nepotrebne toplinske izloženosti trbuhu."

Načini sigurnog korištenja laptopa

Ako često koristite prijenosno računalo na trbuhu ili u krilu, možda biste trebali razmisliti o promjeni te navike zbog zdravlja kralježnice i posture. Također, ako vam je plodnost važna, to je dodatni razlog za oprez.

"Ako to radite povremeno, ne trebate se brinuti. No, ako je to vaša uobičajena praksa, bolje je koristiti stol ili radnu površinu", savjetuje ginekologinja Greves.

Alternativa može biti prijenosni stol za krilo ili podloga za hlađenje prijenosnog računala, koji mogu smanjiti prijenos topline.

