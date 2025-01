Trend koji može biti jako opasan: Epidemija dijagnosticiranja iz fotelje u porastu

Pod utjecajem grčkog mita, ljudi često povezuju narcizam s fizičkim izgledom. Ipak, poremećaj često uključuje iskrivljen pogled ili opsjednutost drugim osobinama, kao što su inteligencija, karizma, umjetnička vještina ili čak bogatstvo i moć. Iako mnogi smatraju da je narcisoidnost u porastu i da se za to često okrivljuje milenijska generacija, podaci govore da on pogađa između 0,5 posto i jedan posto opće populacije. Također je 50 do 75 posto češći kod ljudi kojima je pri rođenju pripisan muški spol.