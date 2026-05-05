Uskoro se održava utrka Granfondo Roonda Stubaki: Okupit će više od 300 biciklista

Riječ je o jednoj od najprepoznatljivijih rekreativnih cestovnih utrka na Hrvatskoj, koja iz godine u godinu bilježi rast broja sudionika i sve veći međunarodni karakter.

Ovogodišnje izdanje okupit će više od 300 biciklista iz Hrvatske, Slovenije, Austrije, Mađarske i Bosne i Hercegovine, dok su prijave otvorene do 8. svibnja u 23:59 sati.

Vrijeme održavanja utrke

Start utrke je u 10:45 sati u Parku Maksimilijana Vrhovca u Stubičkim Toplicama, gdje je smješten i cilj. Dolazak prve skupine očekuje se oko 13:20 sati, dok je proglašenje pobjednika planirano u 14:30 sati.

Utrka se vozi na ruti duljine 105 kilometara s više od 1000 metara visinske razlike, a ovogodišnja trasa donosi novu, zahtjevniju konfiguraciju kao pripremu za daljnje širenje utrke u budućnosti. Ruta prolazi kroz Stubičke Toplice, Oroslavje, Jakovlje, Radakovo, Klanjec, Krapinske Toplice, Šemnicu, Mihovljan, Zlatar i Mariju Bistricu prije povratka u Stubičke Toplice, čime utrka obuhvaća područje Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

Posebnu dinamiku utrci daju dva službena brdska cilja – u Klanjcu i na Banščici – zbog čega organizatori utrku opisuju kao “rutu za taktičare”, gdje uz fizičku spremu važnu ulogu ima i pametno raspoređivanje snage.

Granfondo Roonda Stubaki nije samo sportski događaj, već i važan segment razvoja aktivnog turizma. Kroz organizaciju utrke dodatno se promovira cijelo područje Zagorja, potiče dolazak gostiju i jača imidž regije kao outdoor destinacije koja živi turizam tijekom cijele godine. U organizaciju su uključeni i lokalni smještajni kapaciteti, uključujući privatne iznajmljivače i hotele, čime se dodatno doprinosi turističkoj ponudi destinacije.

Organizacija utrke provodi se uz snažnu koordinaciju svih nadležnih službi i institucija. U osiguranju sudjeluju Ministarstvo unutarnjih poslova iz dvije županije, lokalna DVD društva s više od 150 članova, moto redari, medicinske službe te brojni članovi organizacijskog tima. Sigurnost svih sudionika i građana pritom je apsolutni prioritet.

Regulacija prometa

Zbog prolaska utrke na pojedinim dionicama bit će uspostavljena privremena regulacija prometa. Posebno se izdvaja državna cesta D307 na dionici Jezerčica – Stubičke Toplice, koja će u određenim vremenskim intervalima biti zatvorena za promet, uz obilazne pravce preko Pustodola i Andraševca odnosno Kamenjaka. Građani se mole za razumijevanje i pravovremeno planiranje kretanja.

Organizatori pozivaju sve građane da izađu uz trasu utrke i podrže sudionike. Tijekom održavanja utrke lokalne ceste pretvaraju se u sportsko igralište, a navijači su važan dio atmosfere koja ovaj događaj čini posebnim.

Daljnji razvoj utrke već je u planu pa se za sljedeća izdanja razmatra proširenje programa dodatnom, kraćom utrkom kako bi se omogućilo sudjelovanje još širem krugu rekreativaca. Dosadašnji rezultati i povratne informacije sudionika potvrđuju da je Roonda Stubaki na dobrom putu da postane jedna od vodećih rekreativnih biciklističkih utrka u regiji.

Za realizaciju projekta “Granfondo Roonda Stubaki 2026.” sredstva su osigurana iz Fonda za turistički nedovoljno razvijena područja i kontinent Hrvatske turističke zajednice.

