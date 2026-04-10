PLEMENITA SVRHA I DOBRA ZABAVA

Pridruži se utrci s razlogom: MoveIT RACE za udrugu RTL pomaže djeci

Pridruži se utrci s razlogom: MoveIT RACE za udrugu RTL pomaže djeci
Foto: Promo

Kotizacija je ostavljena vama na izbor, a sav prihod ide humanitarnoj udruzi RTL pomaže djeci

10.4.2026.
15:02
Magazin.hr
Promo
Natjecateljski duh, dobra zabava i plemenita svrha - sve to očekuje vas na MoveIT RACE donatorskoj utrci koju organizira studentska neprofitna organizacija Hrvatska akademska zajednica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu.

U sklopu projekta MoveIT Akademije, nakon uspješne edukacije održane 5. ožujka 2026. godine, na kojoj su sudjelovali Nataša Osmokrović, Goran Šprem i Juraj Šebalj, organizacijski tim prihvatio je novi izazov - organizaciju donatorske utrke u Zagrebu.

Pridruži se utrci s razlogom: MoveIT RACE za udrugu RTL pomaže djeci
Foto: Promo

Utrka, koja se održava pod pokroviteljstvom Hrvatskog akademskog sportskog saveza i Hrvatskog saveza sportske rekreacije, održat će se na zagrebačkom Jarunu 19. travnja u 12 sati. Kotizacija je ostavljena vama na izbor – 10 ili 15 eura, a sav prihod ide humanitarnoj udruzi RTL pomaže djeci.

Jednim naizgled malim projektom, koji organiziraju isključivo studenti, svijet se mijenja nabolje. Svakom kupljenom kotizacijom pomažete onima kojima je to najpotrebnije. Iako je i sam čin trčanja za dobar cilj dovoljan razlog za zadovoljstvo, sve sudionike očekuju brojne nagrade, a posebno one najbrže!

Svi će imati priliku pokazati svoje trkačke sposobnosti trčeći krug oko Jarunskog jezera i sudjelovati u zabavnom programu. Nije važno trčite li svakodnevno ili se tek motivirate za prvi korak – ovo je savršena prilika za dan na svježem zraku, uz odličnu atmosferu, fizičku aktivnost i dobro djelo.

Prijave su otvorene na linku: https://www.entrio.hr/en/event/moveit-race-31294 

Vidimo se na startu!

