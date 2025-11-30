Najljepše razdoblje u godini: Palimo prvu adventsku svijeću, a evo što ona zapravo znači

Kraj studenoga 2025. godine donosi nam trenutke koje mnogi s nestrpljenjem iščekuju cijele godine. Miris cimeta i kuhanog vina, sjaj tisuća lampica i osjećaj zajedništva polako preuzimaju gradske ulice i trgove. Središnji trenutak tog prijelaza u blagdansko vrijeme događa se ovog vikenda, kada se pali prva adventska svijeća.

Iako kalendarski prva nedjelja došašća ove godine pada na 30. studenoga, svečane ceremonije i paljenje prve svijeće na gradskim trgovima, poput onog na zagrebačkom Manduševcu, tradicionalno započinju večer ranije, u subotu 29. studenoga, uvodeći nas u vrijeme nade, budnosti i svjetlosti.

Što je advent?

Advent ili došašće nije samo odbrojavanje dana do Božića i otvaranje prozorčića na čokoladnim kalendarima. Riječ je o razdoblju duboke duhovne simbolike, tradiciji koja seže stoljećima u prošlost i običaja koji povezuju generacije.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sam naziv "advent" dolazi od latinske riječi adventus, što znači "dolazak". U kršćanskoj liturgijskoj godini to je uvodno razdoblje, vrijeme intenzivne priprave ne samo za proslavu rođenja Isusa Krista – Božić, već i podsjetnik na Njegov drugi dolazak. Upravo ta dvostruka priroda došašća daje mu posebnu težinu: prvi dio došašća (do 16. prosinca) usmjeren je na eshatološko iščekivanje posljednjih vremena, dok je drugi dio (od 17. prosinca do Badnjaka) izravna priprava za spomen na Kristovo prvo rođenje u Betlehemu.

Do kada traje advent?

Duhovna dimenzija adventa očituje se kroz poziv na budnost i molitvu. To je vrijeme "svete čežnje", kada vjernici kroz rane jutarnje mise – zornice – simbolično iskazuju spremnost i odricanje od sna kako bi dočekali Svjetlo. Ljubičasta boja, koja dominira liturgijskim ruhom i adventskim vijencem, nije samo boja pokore, već i boja kraljevskog dostojanstva onoga koji dolazi. Ona nas poziva na preispitivanje savjesti, ali i na radost iščekivanja susreta.

Mnogi se pitaju zašto datum početka adventa varira svake godine. Pravilo je zapravo jednostavno, ali vezano uz liturgijski kalendar: došašće uvijek obuhvaća četiri nedjelje prije Božića. Prva nedjelja došašća određuje se kao ona koja je najbliža blagdanu svetog Andrije apostola, koji se slavi 30. studenoga. Upravo zato, u 2025. godini, prva adventska nedjelja pada točno na taj datum. Razdoblje došašća traje sve do Badnjaka, 24. prosinca, a završava prvom božićnom misom – polnoćkom.

Simbolika adventskog vijenca i četiri svijeće

Najprepoznatljiviji simbol ovog razdoblja svakako je adventski vijenac, koji u sebi krije slojevita značenja. Njegov kružni oblik, bez početka i kraja, drevni je simbol vječnosti i Božje beskrajne ljubavi koja ne poznaje granice. Materijali od kojih se izrađuje također nisu slučajni; zimzelene grančice (bor, jela, božikovina) predstavljaju život koji ne prestaje i nadu u obnovu, čak i u najhladnijim i najtamnijim zimskim danima, prkoseći mrtvilu prirode.

No, srce vijenca čine četiri svijeće. Svjetlost svijeća označava dolazak Isusa, "Svjetla svijeta", koje raspršuje tamu grijeha i smrti. Svaka svijeća ima svoje specifično ime i duhovnu poruku, a pale se postupno kako bi se naglasio rastući intenzitet iščekivanja:

Prva svijeća (Svijeća nade ili Prorokova svijeća): Pali se prve nedjelje došašća. Tradicionalno je ljubičaste boje. Ona simbolizira nadu u dolazak Mesije koju su starozavjetni proroci, posebice Izaija, naviještali stoljećima prije Kristova rođenja. Njezin plamen predstavlja nepokolebljivu vjeru da svjetlost uvijek pobjeđuje tamu.

Pali se prve nedjelje došašća. Tradicionalno je ljubičaste boje. Ona simbolizira nadu u dolazak Mesije koju su starozavjetni proroci, posebice Izaija, naviještali stoljećima prije Kristova rođenja. Njezin plamen predstavlja nepokolebljivu vjeru da svjetlost uvijek pobjeđuje tamu. Druga svijeća (Svijeća ljubavi ili Betlehemska svijeća): Pali se druge nedjelje. Također ljubičasta, ova svijeća podsjeća na mjesto Isusova rođenja – Betlehem. Simbolizira Kristove jaslice i neizmjernu ljubav koja je potaknula Mariju i Josipa na težak put, kao i Božju ljubav prema čovječanstvu koja se očitovala u poniznosti rođenja u štalici.

Pali se druge nedjelje. Također ljubičasta, ova svijeća podsjeća na mjesto Isusova rođenja – Betlehem. Simbolizira Kristove jaslice i neizmjernu ljubav koja je potaknula Mariju i Josipa na težak put, kao i Božju ljubav prema čovječanstvu koja se očitovala u poniznosti rođenja u štalici. Treća svijeća (Svijeća radosti ili Pastirska svijeća): Ova je svijeća posebna jer je jedina ružičaste boje. Pali se na treću nedjelju došašća, poznatu kao nedjelja Gaudete (Radujte se). Ružičasta boja nastaje miješanjem ljubičaste (boje pokore) i bijele (boje blagdana), označavajući da je Božić blizu i da pokornička tuga ustupa mjesto radosnom iščekivanju. Podsjeća nas na pastire koji su prvi s radošću pohitali vidjeti novorođenog Spasitelja.

Ova je svijeća posebna jer je jedina ružičaste boje. Pali se na treću nedjelju došašća, poznatu kao nedjelja Gaudete (Radujte se). Ružičasta boja nastaje miješanjem ljubičaste (boje pokore) i bijele (boje blagdana), označavajući da je Božić blizu i da pokornička tuga ustupa mjesto radosnom iščekivanju. Podsjeća nas na pastire koji su prvi s radošću pohitali vidjeti novorođenog Spasitelja. Četvrta svijeća (Svijeća mira ili Anđeoska svijeća): Posljednja ljubičasta svijeća pali se uoči samog Božića. Ona simbolizira anđeoski navještaj: "Slava Bogu na visini, a na zemlji mir ljudima dobre volje". Njezin plamen nas podsjeća da je svrha Kristova dolaska donijeti mir – kako onaj unutarnji, tako i mir među narodima.

Ponekad se u središte vijenca stavlja i peta, bijela svijeća – Kristova svijeća, koja se pali na sam Božić, simbolizirajući da je On rođen i da je svjetlost potpuna.

Počelo je s voštanim svijećama

Dok danas uživamo u raskošnim svjetlosnim instalacijama na Zrinjevcu ili u "Božićnoj priči" obitelji Salaj u Čazmi, zanimljivo je prisjetiti se kako je svjetlost postala neodvojiv dio Božića. Tradicija osvjetljavanja drvca potječe iz Njemačke u 18. stoljeću, kada su se koristile prave voštane svijeće, simbolizirajući Krista kao svjetlost svijeta. Bio je to opasan, ali čaroban običaj.

Revolucija se dogodila krajem 19. stoljeća s izumom električne energije. Edward H. Johnson, suradnik Thomasa Edisona, 1882. godine prvi je okitio božićno drvce električnim žaruljicama u New Yorku. Iako su u početku bile preskupe za prosječna kućanstva, do sredine 20. stoljeća električne lampice postale su standard, omogućujući da se božićna čarolija prelije iz domova na ulice, trgove i parkove. Danas, od Zagreba do New Yorka, milijuni lampica stvaraju bajkovitu atmosferu koja nas vraća u djetinjstvo.

U ubrzanom svijetu, paljenje prve adventske svijeće poziv je na usporavanje. To je trenutak kada bi materijalno trebalo ustupiti mjesto duhovnom, a užurbanost miru. Bilo da ćete prvu svijeću upaliti u tišini svog doma, na prepunom gradskom trgu ili u krugu obitelji uz tradicionalne kolače, njezina poruka ostaje ista: nada je svjetlost koja nikada ne gasne.

Neka nam ovaj vikend, 29. i 30. studenoga 2025., bude uvod u dane ispunjene toplinom, dobrim djelima i brigom za bližnje. Advent je upravo to – putovanje prema svjetlu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Nutricionistica razotkriva ključne mitove o prehrani: 'Ovo su dvije najveće zablude koje sam čula'