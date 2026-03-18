Voyo Kids dobio certifikat 'Odabrale mame': 'Najbolja streaming platforma za djecu'

Svečana dodjela nagrada "Odabrale mame 2026" održana je u Zagrebu 12. ožujka. Jedan od dobitnika ovog prestižnog certifikata je Voyo Kids, poseban dječji profil unutar RTL-ove Voyo streaming platforme, koji je dio standardne pretplate.

"Voyo Kids profil sada nosi certifikat 'Odabrale mame', priznanje koje dodjeljuju mame diljem Hrvatske za usluge i proizvode kojima najviše vjeruju. Ako želiš da tvoje dijete gleda provjeren, siguran i zabavan sadržaj — Voyo Kids je pravi izbor", poručili su iz Voyo platforme.

Certifikatom "Odabrale mame" potvrđen je status Voyo Kids kao najbolje ocijenjene streaming platforme za djecu u Hrvatskoj. Najveća vrijednost te nagrade je u činjenici da kroz online istraživanja mame ocjenjuju upravo one proizvode i usluge koje same redovno ili povremeno koriste te ih žele preporučiti i drugima.

Nije čudno da mame preferiraju Voyo Kids

Projekt "Odabrale mame" već devet godina djeluje na hrvatskom tržištu. Više od 6500 mama iz cijele Hrvatske tijekom cijele godine daju svoje ocjene za brendove a pri tome ocjenjuju razinu zadovoljstva proizvodom ili uslugom, kvalitetu, vrijednost za uloženi novac i namjeru preporuke drugima.

Nije ni čudno da mame preferiraju Voyo Kids, jer se svi crtići i emisije prikazuju bez prekida, što roditeljima pruža mir, a djeci neprekidnu zabavu. Također, većina sadržaja, uključujući popularne animirane serije, sinkronizirana je na hrvatski jezik.

Voyo Kids nudi širok izbor popularnih crtića, serija i edukativnih emisija prilagođenih različitim uzrastima. Također. roditelji mogu postaviti specifične profile koji ograničavaju pristup sadržaju izvan dječje kategorije.

