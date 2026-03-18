Voyo Kids dobio certifikat 'Odabrale mame': 'Najbolja streaming platforma za djecu'

Foto: Matija Vuri

18.3.2026.
Matija Vuri
Svečana dodjela nagrada "Odabrale mame 2026" održana je u Zagrebu 12. ožujka. Jedan od dobitnika ovog prestižnog certifikata je Voyo Kids, poseban dječji profil unutar RTL-ove Voyo streaming platforme, koji je dio standardne pretplate.

"Voyo Kids profil sada nosi certifikat 'Odabrale mame', priznanje koje dodjeljuju mame diljem Hrvatske za usluge i proizvode kojima najviše vjeruju. Ako želiš da tvoje dijete gleda provjeren, siguran i zabavan sadržaj — Voyo Kids je pravi izbor", poručili su iz Voyo platforme.

Certifikatom "Odabrale mame" potvrđen je status Voyo Kids kao najbolje ocijenjene streaming platforme za djecu u Hrvatskoj. Najveća vrijednost te nagrade je u činjenici da kroz online istraživanja mame ocjenjuju upravo one proizvode i usluge koje same redovno ili povremeno koriste te ih žele preporučiti i drugima.

Projekt "Odabrale mame" već devet godina djeluje na hrvatskom tržištu. Više od 6500 mama iz cijele Hrvatske tijekom cijele godine daju svoje ocjene za brendove a pri tome ocjenjuju razinu zadovoljstva proizvodom ili uslugom, kvalitetu, vrijednost za uloženi novac i namjeru preporuke drugima.

Nije ni čudno da mame preferiraju Voyo Kids, jer se svi crtići i emisije prikazuju bez prekida, što roditeljima pruža mir, a djeci neprekidnu zabavu. Također, većina sadržaja, uključujući popularne animirane serije, sinkronizirana je na hrvatski jezik.

Voyo Kids nudi širok izbor popularnih crtića, serija i edukativnih emisija prilagođenih različitim uzrastima. Također. roditelji mogu postaviti specifične profile koji ograničavaju pristup sadržaju izvan dječje kategorije.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
