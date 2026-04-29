FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RODITELJI BEZ FILTERA /

Stručnjaci o važnoj temi: Vršnjačko nasilje, gdje prestaje šala, a počinje trauma

Stručnjaci o važnoj temi: Vršnjačko nasilje, gdje prestaje šala, a počinje trauma
×
Foto: Roditelji bez filtera

Nakon uspješnog prvog panela u sklopu projekta "Roditelji bez filtera", koji je otvoren temom "Milenijalci kao roditelji: odgajani u jednom, a odgajaju u drugom svijetu", vrijeme je za nastavak razgovora o izazovima suvremenog roditeljstva

29.4.2026.
14:19
Magazin.hr
Roditelji bez filtera
VOYO logo
VOYO logo

Upravo je publika na prvom panelu jasno pokazala koji je sljedeći korak – među brojnim pitanjima najviše se istaknula tema koja muči mnoge roditelje: vršnjačko nasilje. Tako se drugi panel nametnuo sam od sebe, s naslovom: "Vršnjačko nasilje: gdje prestaje šala, a počinje trauma".

Panel će se održati 6. svibnja u prostoru Wespa Spaces (Zavrtnica, Zagreb), a okupit će stručnjake koji ovu temu poznaju iz različitih, ali jednako važnih perspektiva.

Foto: Roditelji bez filtera

Okupljanje stručnjaka

Na panelu sudjeluju:

  • Tomislav Ramljak, socijalni radnik, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu i Centra za sigurniji internet, koji će govoriti o prevenciji nasilja, rastu broja slučajeva i izazovima sustava u suočavanju s njihovim opsegom.
  • Violeta Vragotuk, ravnateljica Osnovne škole Središće, donosi perspektivu škole iznutra – što se događa kada nasilje nastane, u kojim se razredima najčešće javlja te koje konkretne korake škole poduzimaju, ali i otvara pitanja o pritiscima sustava i suradnji s roditeljima.

  • Matej Čuljak, psiholog i psihoterapeut te otac šestero djece, govorit će o profilima žrtve, nasilnika i promatrača, ranim znakovima na koje roditelji trebaju obratiti pažnju te kako razgovarati s djecom i pomoći im u izazovnim situacijama.
  • Iva Turčin, ESG lead expert za komunikacije u A1 i suradnica na projektu BoljiOnline, otvorit će temu online nasilja – kako ga prepoznati, prevenirati i kako se kao roditelji snaći u digitalnom svijetu koji djeca često poznaju bolje od odraslih.
Tema koja traži otvoren razgovor

Vršnjačko nasilje danas više nije ograničeno na školske hodnike – ono se seli u digitalni prostor, postaje kontinuirano i često nevidljivo odraslima. Upravo zato ovaj panel donosi fokus na prepoznavanje, razumijevanje i konkretne korake koje roditelji, škole i društvo mogu poduzeti.

Projekt "Roditelji bez filtera", u suorganizaciji brenda Odabrale mame i poduzetnice i marketinške stručnjakinje Petre Ninčević, koja ujedno i moderira panel, donosi na zagrebačku scenu otvorene, iskrene i stručne razgovore o roditeljstvu – bez uljepšavanja i bez prešućivanja važnih tema.

Ulaznice i informacije

  • 6. svibnja u 18:30 sati
  • Wespa Spaces, Zavrtnica, Zagreb (u dvorištu iza Pet centra na Heinzelovoj)
  • Ulaz na panel dostupan je po simboličnoj cijeni, a ulaznice se mogu kupiti putem Entrio sustava

POGLEDAJTE GALERIJU

Vršnjačko NasiljeDjecaMladi
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
VOYO logo
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike