Stručnjaci o važnoj temi: Vršnjačko nasilje, gdje prestaje šala, a počinje trauma

Upravo je publika na prvom panelu jasno pokazala koji je sljedeći korak – među brojnim pitanjima najviše se istaknula tema koja muči mnoge roditelje: vršnjačko nasilje. Tako se drugi panel nametnuo sam od sebe, s naslovom: "Vršnjačko nasilje: gdje prestaje šala, a počinje trauma".

Panel će se održati 6. svibnja u prostoru Wespa Spaces (Zavrtnica, Zagreb), a okupit će stručnjake koji ovu temu poznaju iz različitih, ali jednako važnih perspektiva.

Okupljanje stručnjaka

Na panelu sudjeluju:

Tomislav Ramljak , socijalni radnik, voditelj Centra za nestalu i zlostavljanu djecu i Centra za sigurniji internet, koji će govoriti o prevenciji nasilja, rastu broja slučajeva i izazovima sustava u suočavanju s njihovim opsegom.

, ravnateljica Osnovne škole Središće, donosi perspektivu škole iznutra – što se događa kada nasilje nastane, u kojim se razredima najčešće javlja te koje konkretne korake škole poduzimaju, ali i otvara pitanja o pritiscima sustava i suradnji s roditeljima.

Matej Čuljak , psiholog i psihoterapeut te otac šestero djece, govorit će o profilima žrtve, nasilnika i promatrača, ranim znakovima na koje roditelji trebaju obratiti pažnju te kako razgovarati s djecom i pomoći im u izazovnim situacijama.

, ESG lead expert za komunikacije u A1 i suradnica na projektu BoljiOnline, otvorit će temu online nasilja – kako ga prepoznati, prevenirati i kako se kao roditelji snaći u digitalnom svijetu koji djeca često poznaju bolje od odraslih.

Tema koja traži otvoren razgovor

Vršnjačko nasilje danas više nije ograničeno na školske hodnike – ono se seli u digitalni prostor, postaje kontinuirano i često nevidljivo odraslima. Upravo zato ovaj panel donosi fokus na prepoznavanje, razumijevanje i konkretne korake koje roditelji, škole i društvo mogu poduzeti.

Projekt "Roditelji bez filtera", u suorganizaciji brenda Odabrale mame i poduzetnice i marketinške stručnjakinje Petre Ninčević, koja ujedno i moderira panel, donosi na zagrebačku scenu otvorene, iskrene i stručne razgovore o roditeljstvu – bez uljepšavanja i bez prešućivanja važnih tema.

Ulaznice i informacije

6. svibnja u 18:30 sati

Wespa Spaces, Zavrtnica, Zagreb (u dvorištu iza Pet centra na Heinzelovoj)

Ulaz na panel dostupan je po simboličnoj cijeni, a ulaznice se mogu kupiti putem Entrio sustava

