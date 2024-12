Pedijatrica upozorila na sindrom bakine torbice: 'Dijete se ovako može otrovati'

Unuci obično obožavaju svoje bakice, no skrivena opasnost koja vreba u njenoj torbici mogla bi ih poslati u bolnicu.

"Sindrom bakine torbice" odgovoran je za do petinu slučajnih trovanja djece, a dr. Meghan Martin, pedijatrica iz hitne medicinske službe, otkrila je kako zaštititi djecu ovih blagdana i cijele godine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dr. Martin je na svom Tik Toku upozorila roditelje, bake i djedove na rizik za mališane koji se često zanemaruje.

"Ako provodite vrijeme sa svojom obitelji za blagdane, važno je znati za nešto što se zove 'sindrom bake' ili 'sindrom bakine torbice'", rekla je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je kada mala djeca pronađu lijekove svojih baka i djedova koji nisu dobro osigurani iz mnogo razloga. Jedan od njih je da bake i djedovi nisu navikli imati djecu u blizini. Često su njihovi lijekovi na niskim policama ili u njihovim torbama ili u spremnicima za lijekove koji nisu zaštićeni za djecu", upozorila je liječnica.

Jedna tableta može biti otrovna

Studija iz 2006. godine objavljena u časopisu Journal of Osteopathic Medicine otkrila je da je deset posto do 20 posto slučajnog trovanja kod djece uzrokovano lijekovima njihovih baka i djedova, izvještava New York Post.

Istraživači, koji rade u Regionalnom informativnom centru za otrove i lijekove na Long Islandu, analizirali su telefonske pozive centrima za kontrolu trovanja za djecu od šest godina i mlađu. Otkrili su da su mnogi od incidenata uključivali spremnike koje su djeca lagano otvorila i koju su bili u džepnim knjigama ili na stolovima, radnim površinama i niskim policama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prosječna dob otrovanog djeteta bila je godinu i pol dana, a uglavnom su uzimali lijekove protiv bolova, lijekove za srce i psihotropne lijekove.

"Neki od ovih lijekova mogu biti stvarno opasni. To mogu biti tablete protiv bolova, antidepresivi, lijekovi za srce, lijekovi za krvni tlak ili lijekovi za dijabetes", rekla je dr. Martin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dok baka i djed mogu uzeti dvije tablete i to nije problem, dječja su tijela znatno manja, tako da ta doza ima puno veći utjecaj, a jedna tableta može biti otrovna.

Ne uzimajte lijekove pred djecom

U jednoj studiji slučaja koju su citirali istraživači sa Sveučilišne bolnice Winthrop, baka je pekla kolačiće sa svojim trogodišnjim unukom i ostavila je svoju torbicu na kauču "samo na trenutak".

Dok je njena glava bila okrenuta, on je otvorio torbicu i počeo se igrati s njenim tabletama te joj je rekao "Bomboni, bakice", kad je došla pored njega.

Baka je uzimala je ACE inhibitor (koji liječi visoki krvni tlak i zatajenje srca), diuretik, sulfonamid (i antibiotike) i beta-blokator, a unuku su u bolnici dali aktivni ugljen kako bi se spriječilo potencijalno trovanje jer nisu znati koliko je tableta mališan progutao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dr. Martin je upozorila ljude da dobro zatvore i skriju svoje lijekove ako posjećuju obitelj te ako ih rodbina posjećuje, da ne drže lijekove u torbama ili koferima.

Također, preporučila je da odrasli ne uzimaju lijekove pred djecom jer će oni htjeti oponašati ono što rade odrasli, a nazivanje lijekova "bombonima" čak će vjerojatnije potaknuti djecu da ih počnu tražiti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Ako nešto Hrvati vole, onda je to meso: Liječnik upozorio na zdravstvene rizike