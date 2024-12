Dječak (2) preminuo nakon što su liječnici ove simptome pogrešno pripisali zatvoru

Dvogodišnji Hudson Cole Perrins preminuo je od ozljede mozga povezane s infekcijom mokraćnog sustava 27. lipnja, četiri dana nakon što ga je otac odveo u bolnicu s bolovima u trbuhu, piše BBC.

Njegova majka Kayleigh Taundry, koja radi u bolničkoj zakladi, rekla je da su liječnici krenuli "očitim putem" dijagnosticiranja zatvora iako za to nije bilo dovoljno dokaza.

Istraga o smrti dvogodišnjeg dječaka bit će održana na Mrtvozorničkom sudu Black Country. Iz Zaklade Royal Wolverhampton NHS-a ne žele komentirati slučaj dok istraga ne bude završena.

Kao preliminarni uzrok smrti navedena je ozljeda mozga uzrokovana infekcijom urinarnog trakta koja utječe na bubrege i uzrokuje sepsu, rekla je odvjetnička tvrtka FBC Manby Bowdler, koja zastupa obitelj na saslušanju.

Hudson je preminuo umro mjesec dana prije svog trećeg rođendana. Dječak je rođen sa srčanom manom zbog koje je operiran sa sedam mjeseci, ali je imao kompliciranu medicinsku povijest koja je uključivala i probleme s mjehurom i bubrezima. Obitelj dječaka tvrdi kako su bila potrebna daljnja ispitivanja kako bi se ispravno liječilo dijete.

Otac ga je odveo u bolnicu New Cross, u Wolverhamptonu, u Velikoj Britaniji, 23. lipnja i liječnici su osjetili da mu je trbuh jako napuhan te su dijagnosticirali zatvor, kažu odvjetnici. Prepisali su mu dva čepića i klistir te je otpušten na kućnu njegu unatoč tome što nije uspio obaviti nuždu.

Foto: Pexsel

Idućeg dana majka ga je ponovno odvela u bolnicu nakon što je dobio napadaje i trpio snažne bolove. Prebačen je na pedijatrijsku jedinicu intenzivne njege u dječjoj bolnici u Birminghamu, gdje je preminuo nakon što su njegovi roditelji pristali na isključivanje aparata za održavanje na životu.

"Bio je to mjesec dana prije njegova trećeg rođendana", rekla je mama. "Još uvijek ne vjerujemo da se to dogodilo. Ne mogu to opisati riječima. Bio je prekrasan dječak. Kao obitelj, samo želimo da se nauče lekcije i ne želimo da bilo koja druga obitelj prođe kroz sve što smo mi prošli, jer je to jednostavno poražavajuće'', dodala je.

''Ovo je tragičan slučaj koji je ostavio obitelj s previše neodgovorenih pitanja i tuge. Podržat ćemo ih na sve načine kako bismo osigurali da ni jedna druga obitelj ne mora prolaziti kroz ovakvu traumu'', rekao je stručnjak za klinički nemar Michael Portman-Hann.

