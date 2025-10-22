Otac primijetio zabrinjavajuće ponašanje kod sina: 'U tom trenutku mi je pao mrak na oči'

Jedan se otac našao u teškoj situaciji kada je shvatio da njegova bivša partnerica vrši ogroman pritisak na njihovog desetogodišnjeg sina da u školi bude savršen. Kako je izvijestio magazin People, muškarac je podijelio svoju priču na internetu, tražeći savjet kako ohrabriti sina kojeg majka pritišće da bude savršen.

U objavi na popularnoj internetskoj platformi Reddit, u grupi posvećenoj roditeljstvu, otac (30) je objasnio da se s dječakovom majkom (28) razišao dok je sin imao svega 12 mjeseci te da sada žive odvojeno. Podijelio je kako se jednog dana vratio s posla i primijetio da njegov sin nije u "svom uobičajenom veselom raspoloženju".

Tuga nakon školskog testa

"Pitao sam ga što se dogodilo, a on mi je rekao da je taj dan pisao test iz glavnih gradova saveznih država", podijelio je otac, napominjući da njegov desetogodišnji sin uči oko 12 država tjedno.

"Zatim mi je rekao da je točno odgovorio na šest od 12 pitanja. U suštini, pao je na testu. Rekao sam mu: 'U redu, to samo znači da se moramo malo više pripremiti za sljedeći test. Možda čitanje s karte nije bilo dovoljno, možemo pokušati pronaći neke zanimljive činjenice da ti pomognu zapamtiti'", napisao je.

Brižni otac opisao je kako mu je sin tada "tužnim glasićem" odgovorio, a zatim počeo plakati. "Stavio sam mu ruku na rame i rekao: 'Hej, prijatelju, nisam ljut, zajedno ćemo to riješiti'", napisao je. "Tada je izgovorio rečenicu koja me presjekla: 'Znam, ali mama mi je rekla da na svim testovima uvijek moram imati 100 posto'", otkrio je otac.

Kako djetetu pomoći bez kritiziranja?

"U tom trenutku mi je pao mrak na oči", nastavio je. "Vidite, radi se o ženi koja je i meni i njemu doslovno rekla da on mora pisati zadaću dok je kod mene, ženi koja se nikada ne pojavljuje na roditeljskim sastancima. A povrh svega, moj sin je peti razred i rješava matematiku na razini sedmog, a čita na razini šestog razreda."

Otac je podijelio da ga "boli" kada vidi sina "razočaranog u sebe jer misli da mora biti savršen zbog standarda koje mu je majka nametnula". Dodao je kako je svjestan da razgovor s bivšom partnericom o "nerealnim očekivanjima i njihovom utjecaju na dječaka" ne bi urodio plodom te da ona ne bi bila spremna saslušati ga.

"Osjećam se zaglavljeno jer znam da će razgovor s njegovom majkom biti beskoristan, a ako išta, samo će se naljutiti na njega", napisao je. "Također ne želim u sinu stvarati negativnu sliku o majci."

Mnogi su se uključili u raspravu kako bi ponudili savjet, a jedan komentator uvjeravao je oca da ublažavanje stresa oko škole nije "govor protiv majke".

"Nije govor protiv majke ako mu pomogneš da se ne osjeća toliko pod stresom zbog učenja da zbog toga plače. U redu je ciljati na 100 posto, naravno idealno bi bilo zaboraviti na brojke i ciljati na 'bolje nego prošli put' ili neka 'da sve od sebe'. Ali ono što njemu treba je pohvala za stvarni trud, a zatim pristup 'ok, dobio si X posto, idemo pogledati'. Pohvalite ono što je napravio dobro i razgovarajte o onome u čemu je pogriješio", napisao je.

Važnost emocionalne podrške

"Njegova majka ga ubrzano gura prema tome da zamrzi i školu i učenje, a na kraju i nju samu", dodao je komentator.

Drugi je priznao koliko situacija zvuči "uznemirujuće" i savjetovao ocu da uvjeri sina u to koliko je zapravo uspješan u školi. "To zvuči jako teško. Mislim da ste mu ponudivši pomoć oko učenja postavili odličan temelj: ponekad doživimo neuspjeh, a važno je podići se, otresti prašinu i pokušati ponovno. Uvjerite svoje dijete u to koliko je sveukupno dobar u školi i da je trud ono što je najvažnije", napisao je.

"Ne morate čak ni izravno reći 'tvoja mama je nerazumna'. Samo mu ponudite sigurno utočište. Također, zaista je sjajno što vam je pokazao ocjenu i podijelio svoje osjećaje. To je ogromna stvar. Recite mu: 'Jako mi je drago što si mi rekao da si tužan i znaj da meni možeš reći sve'. Svaka čast, tata", istaknuo je komentator.

Ova priča naglašava važnost emocionalne podrške i stvaranja okruženja u kojem se dijete osjeća sigurno podijeliti svoje strahove i neuspjehe. Stvaranje pritiska za savršenstvom može imati dugoročne negativne posljedice na dječje mentalno zdravlje, a uloga roditelja je da ih nauče kako se nositi s izazovima, a ne kako izbjegavati pogreške po svaku cijenu. Za više informacija o tome kako podržati mentalno zdravlje djece, korisne savjete možete pronaći na stranicama Poliklinike za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba.

