Sinu je spasila život: Majka kao upozorenje podijelila dramatičnu snimku s baby monitora

Brielle Mahoney, majka jednogodišnjeg dječaka, podijelila je na Instagramu snimku koja prikazuje njezinu brzu reakciju nakon što je putem baby monitora čula neobične zvukove iz sinove sobe.

Incident se dogodio dok je obavljala kućanske poslove, a snimka je tu da posluži kao upozorenje drugim roditeljima o važnosti stalnog nadzora, piše Mirror.

Brza reakcija nakon alarmantnih zvukova

Video je započeo kao opušteni obiteljski trenutak sa suprugom Michaelom, tijekom kojeg je Brielle postavila retoričko pitanje o svojoj navici stalnog provjeravanja baby monitora. "Zašto sam toliko vezana za baby monitor?", napisala je u opisu videa, dodavši: "Možda se šalimo na taj račun, ali mislim da u stvarnosti sve mame to razumiju." Međutim, situacija je ubrzo postala dramatična kada je postalo očito da s njihovim jednogodišnjim sinom Romanom nešto nije u redu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Čuvši neobične zvukove, pogledala je u monitor i instinktivno potrčala prema sinovoj sobi. Taj trenutak brze reakcije zabilježen je u videu, koji je postao viralan s više od dvadeset i jedan milijun pregleda. Brielle je kasnije objasnila što se dogodilo kako bi umirila pratitelje.

"Roman je imao alergijsku reakciju na jaja. Zahvalna sam što sam uspjela brzo doći do njega i pomoći mu. On je dobro i sretna sam što nije bilo ništa gore. Ipak, bilo je jako strašno", pojasnila je. Za medije je također izjavila kako je odmah prepoznala da zvukovi koje je njezin sin proizvodio nisu uobičajeni. "Zvučalo je kao da se muči, što me uznemirilo", rekla je.

Foto: Shutterstock

Zbog baby monitora majke mogu pomoći djeci

Brielle je iskoristila priliku kako bi progovorila o osjećaju neshvaćenosti koji roditelji ponekad doživljavaju zbog brižnosti. "Ponekad se osjećam kao da pretjerujem, da sam anksiozna ili da me osuđuju zbog načina na koji pristupam majčinstvu, posebno zbog stalne provjere baby monitora. Znam da postoje druge majke koje su prirodno, čak i nesvjesno, iznimno oprezne. Želim da znaju da se toga ne trebaju sramiti. U konačnici, zahvalna sam na toj navici jer mi je omogućila da brzo reagiram i pomognem svojoj bebi", napisala je.

Objava je izazvala brojne reakcije, a mnogi roditelji podijelili su vlastita iskustva koja potvrđuju važnost stalnog nadzora. Jedna majka opisala je kako je zahvaljujući monitoru spasila svoju tromjesečnu kćer od gušenja nakon što se okrenula na trbuh.

"Nije mogla ni plakati ni ispustiti zvuk, borila se da zadrži glavu gore", podijelila je. Druga je korisnica istaknula kako je baby monitor bio ključan u brizi za kćer s alergijama na hranu, navodeći da ga i danas, kada kći ima pet godina, redovito koristi. Treća korisnica je naglasila važnost stalnog nadzora: "Baby monitor ne smije napustiti moj periferni vid. Moram ga imati cijelo vrijeme. Kod beba ne možemo pretpostaviti da samo spavaju. Bilo što se može dogoditi u nekoliko sekundi."

Brielle je zaključila objavu objašnjenjem svoje motivacije: "Razlog je jednostavan: željela sam rasvijetliti izazove s kojima se majke suočavaju i podsjetiti druge roditelje da njihov oprez nije pretjeran. To je jednostavno dio roditeljske brige."

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Psihologinja o mentalnom zdravlju djece i mladih: 'Ne želimo i nije dobro da smo savršeni roditelji'