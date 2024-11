Dora ima zanimljiv posao, a nama je otkrila detalje: 'Ovo nije za svakoga, ali plaća...'

Rad na kruzeru postaje sve popularniji izbor za mnoge koji traže avanturu, stabilnu zaradu i priliku za upoznavanje novih kultura. S radnim vremenom koje omogućuje istraživanje egzotičnih destinacija, ovaj posao nudi jedinstveno iskustvo koje spaja profesionalne izazove i osobna istraživanja.

Zagrepčanka Dora Pletikosa (23) je nakon završetka studija na prestižnom Bird Collegeu u Londonu odlučila ostvariti svoj san i nastupati u mjuziklima na kruzeru gdje je dobila i glavnu ulogu. Osim nastupa pomaže i u ukrcaju putnika na brod.

U intervjuu za Net.hr otkrila je detalje svog života na kruzeru, kakve su plaće, ugovori o radu, slobodno vrijeme, ali i s kakvim izazovima se suočavaju zaposlenici.

Dora Pletikosa

Kako ste se odlučili za posao na kruzeru i koje su Vaše svakodnevne odgovornosti?

Imala sam iskustva sa sezonskim radom, no osjećala sam da trebam izazov koji uključuje više rizika i kreativnih mogućnosti. Željela sam razviti svoju karijeru kao performer, dobiti uloge u mjuziklima i vidjeti svijet. Kruzeri su motivirali studente na Bird Collegeu u Londonu, gdje sam završila fakultet te su bili moj cilj nakon završetka studija. Nakon što sam dobila agenta, audicije su me dovele do glavne uloge – to je bio ostvareni san koji nisam mogla odbiti.

Na kruzeru nastupam i pjevam u mjuziklima unutar kazališta u odjelu zabave. Osim nastupa, sudjelujemo u sigurnosnim drillovima, pomažemo u ukrcaju putnika na brod, no naš glavni zadatak je izvođenje predstava – pjevanje, plesanje i gluma.

Posao na kruzeru je bolje plaćen od sezonskog posla na Jadranu.

Dora Pletikosa

Kako se može prijaviti za posao na kruzeru i na koliko dugo se obično dobije ugovor?

Za posao na kruzeru možete se prijaviti online, putem agenta ili audicije. Ključni faktori su odlično poznavanje engleskog jezika, uspješan intervju i za nas performere – prolazak na audiciji.

Ugovori mogu biti različiti, ovisno o poziciji i kompaniji. Moj ugovor traje duže nego kod većine posade jer su nastupi u večernjim satima, što nam omogućuje puno slobodnog vremena tijekom dana. To znači i više mogućnosti za istraživanje novih destinacija. Neki drugi članovi posade rade i po 12 sati dnevno.

Dora Pletikosa

Kakvo Vam je radno vrijeme? Koji su prednosti i nedostaci rada na kruzeru?

Zbog prirode mog posla koji zahtijeva večernje nastupe, tijekom dana imamo slobodno vrijeme koje često provodimo istražujući luke ili radeći na osobnim projektima kao što su snimanje i uređivanje te objavljivanje videa. Ako je dan na moru, obavljam različite zadatke, kao što je pomaganje putnicima s internetom za dodatne Wi-Fi minute.

Pozitivne strane uključuju besplatnu, neograničenu hranu, kabinu, dobru plaću, putovanja i priliku za upoznavanje ljudi iz cijelog svijeta. Izazovi su definitivno u odvojenosti profesionalnog i privatnog života, stalnom druženju s istim osobama, ograničenjima u slobodi zbog strogih pravila te manjku interneta i kontakta s obitelji i prijateljima s kopna.

Dora Pletikosa

Što nije dozvoljeno na kruzeru? Koja su pravila koja svi zaposlenici moraju poštovati?

Posada smije komunicirati s gostima, ali ne i razvijati prijateljstva izvan toga. Dress code je strogo propisan – u prostorima za putnike moramo biti odjeveni profesionalno i reprezentativno. Navečer često imamo obaveznu svečanu odjeću. Pravila variraju od kompanije do kompanije, ali ovo su osnovna pravila s kojima sam se susrela.

Radna atmosfera je vrlo disciplinirana i zahtjeva puno koncentracije, ali postoji i balans jer imamo vremena za odmor i opuštanje. S obzirom na to da smo dugo zajedno, važno je održavati dobar odnos među kolegama, kako u radnom, tako i u privatnom okruženju.

Zaposlenici smiju biti u vezama međusobno, ali te veze moraju biti privatne i ne smiju se pokazivati u javnim prostorima na brodu.

Dora Pletikosa

Kakav je smještaj i je li hrana besplatna? Provode li se inspekcije sobe?

Obično sobe za posadu imaju oko 10 kvadrata, no kao performer imam malo veću kabinu s prozorom i duplim krevetom. Na trenutnom brodu imam kabinu za putnike koja je još veća, s većom kupaonicom i kaučem.

Hrana je besplatna za posadu i kvalitetna je, iako dominira azijska kuhinja zbog većine posade iz Azije. Kao performer, imamo i privilegiju rezervirati stol u specijalnim restoranima, koji se dodatno naplaćuju.

Također, kabine se redovito inspektiraju i sve mora biti uredno kako bi prošli inspekciju. Inspekcije sobe se obično provode svakih desetak dana. Sobe moraju biti besprijekorno čiste, uključujući usisane podove, isključenu elektroniku i čisti toalet.

Dora Pletikosa

Dobivaju li zaposlenici dodatke na plaću? Postoje li neke beneficije?

Jedna od velikih prednosti rada na kruzeru je oslobađanje od poreza. S obzirom na sve besplatne usluge, vrlo je teško potrošiti puno novca dok radite na brodu. Plaća ovisi o poziciji, ali općenito je veća nego što biste zaradili za isti posao na kopnu. Performeri nisu iznimka.

Je li život na kruzeru naporan i izazovan? Kakva je situacija s internetom?

Svakako je. Apsolutno nije za svakog i morate imati jaku glavu za ovakav posao jer je poseban stil života koji obuhvaća sve aspekte vašeg dosadašnjeg okruženja i života. Balans je uvijek potreban, no krajnja nagrada skupljenih iskustva je neprocjenjiva.

Na trenutnom brodu se moram snalaziti s kupovinom gigabajta kako bih kontaktirala obitelj, što čini povezanost mnogo težom. Bez eSima ne bih imala povezanosti u lukama, a aplikacija savršena za to je Lyntel koji mi globalno omogućava internet u lukama, kad imam najviše interneta za kontakt obitelji i objavljivanje videa.

Kako se zaposlenici ponašaju u slučaju prirodnih nepogoda, poput tornada? Kako se zaposlenici nose s klaustrofobijom?

Sigurnost je uvijek prioritet te kapetan poduzima sve mjere kako bi izbjegao opasne uvjete. Ponekad se promijeni ruta kako bi se izbjeglo loše vrijeme. Iako nisam iskusila ekstremne vremenske uvjete na velikom brodu, na manjem brodu na kojem trenutno radim, već smo morali otkazati nastupe zbog jakih valova.

Klaustrofobija može biti izazov zbog malih prostora na brodu, ali većina zaposlenika prilagođava svoj prostor, personalizirajući kabine kako bi bile ugodnije za život. Osim toga, postoje zajednički prostori u kojima posada može provoditi vrijeme, pa se osjećaj zatvorenosti ublažava.

Dora Pletikosa

Koliko zemalja ste obišli u tjedan dana i koja Vam je destinacija bila najzanimljivija?

Na trenutnom brodu obišla sam Oman, UAE i Indiju u jednom tjednu, a Indija mi je bila najzanimljivija, iako je bila i šokantna. Također, volim Arubu i San Juan, Porto Rico, koji su mi ostali u lijepom sjećanju.

Jedno od nezaboravnih iskustava bilo je kad smo na Jamaici išli na ekskurziju do Blue Hole, a na povratku smo zbog kašnjenja bili eskortirani policijom kroz promet, što nam je omogućilo da stignemo na brod. To je bilo nevjerojatno iskustvo.

