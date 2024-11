Posjetila 50 zemalja, a u jednu se nikad ne bi vratila: 'Tišina, ulice puste...'

Alice Murphy je kao jedinici u obitelji omiljena igračka bio globus koji je potaknuo njenu strast prema putovanjima. Prije nego što je znala ispravno napisati imena mnogih zemalja, obećala si je da će posjetiti svaku zemlju na svijetu.

Novinarka (31) je dosad posjetila 50 od 195 trenutno priznatih zemalja. Priznaje da je vidjela nevjerojatna mjesta, od Uzbekistana do Australije, piše Metro.

U jednu zemlju se nikad ne bi vratila

"Postoji samo jedna zemlja u koju se nemam želju ponovno vratiti, a to je Katar", poručila je Alice. Rekla je da je Doha nije impresionirala jer je ondje jako mirno, a najviše joj je smetala tišina.

Ispričala je da su se na cesti mogli vidjeti luksuzni automobili Rolls Royce i Maserati.

"Pločnici su bili prazni jer nitko ne hoda po ulicama Katara osim mog dečka od 1,95 m i mene, koji smo privlačili poglede kroz zatamnjena stakla automobila dok smo se šetali na +30 Celzijeva stupnja. U Dohi se hoda samo u trgovačkim centrima i hotelima, gdje sam upitala konobara izlazi li itko ikad u šetnju. "Ako možeš voziti, zašto hodati?" odgovorio joj je.

Iako smatra da je je Doha estetski impresivna, dodala je: "More nebodera s malo života. Jedini ljudi na ulicama su radnici na gradilištima, koji su prekrili glavu maramama kako bi se zaštitili od sunca."

Novinarka je posjetila i Souk Waqif, tradicionalnu tržnicu koja je rangirana kao jedna od glavnih atrakcija Dohe. Iako je iz 19. stoljeća, Alice se razočarala: "Kamenite uličice su ondje toliko modernizirane da djeluju poput sterilnog Disneylanda. U usporedbi s vibrantnim tržnicama u Jeruzalemu i Marrakechu, Souk Waqif jednostavno nema dušu."

Nakon toga krenuli su u Lusail, drugi grad Katara, koji je impresivan zbog svog luksuza i grandioznih zgrada.

"Gradovi su toliko blizu da je gotovo nemoguće reći gdje jedan završava, a drugi počinje, dok ne dođete do Katara Towers", rekla je Alice i dodala: "Zatekli smo se u Kataru slučajno", rekla je novinarka koja je objasnila da - iako voli Bliski istok, 24 sata im nisu bila dovoljna da upoznaju zemlju.

Zaključila je kako zemlje koje je ranije posjetila, poput Italije, Australije i Novog Zelanda, imaju toliko toga za ponuditi te se ondje treba ponovno vratiti.

"Svaka zemlja ima svoju jedinstvenu priču i tradiciju, ali kad imate ambiciju posjetiti svih 195 zemalja, morate povući crtu. Nakon što sam posjetila 50 zemalja, naučila sam neprocjenjivu lekciju - svugdje postoje divni ljudi ", poručila je Alice.

