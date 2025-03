Punjenje mobilnih uređaja u automobilu nije pametna ideja: Više je štete nego koristi

U današnjem digitalnom dobu, pametni telefoni postali su neizostavni dio života. Koriste se za komunikaciju, navigaciju, zabavu pa čak i posao. Zbog toga je stalna potreba za punjenjem baterije postala svakodnevica.

Mnogi vozači, u želji da iskoriste vrijeme provedeno u vožnji, često pune svoje mobilne uređaje putem USB priključaka u automobilu. Međutim, stručnjaci sve češće upozoravaju da ova praksa, iako naizgled praktična, može imati više štete nego koristi. Punjenje mobitela u automobilu može dovesti do oštećenja baterije telefona, preopterećenja električnog sustava vozila, a u nekim slučajevima i do pražnjenja akumulatora, piše Smart Tech Repairs.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Shutterstock

Problem ugrađenih USB priključaka

Većina ugrađenih USB priključaka u automobilima nije primarno dizajnirana za punjenje, već za prijenos podataka. To znači da je njihova izlazna snaga često znatno niža od one koju pružaju zidni punjači. Standardni USB 1.0 i 2.0 priključci u automobilima obično isporučuju struju od samo 500mA (0.5A) i napon od 5V, što rezultira snagom od svega 2.5W. Noviji USB 3.0 standardi mogu ponuditi nešto više, oko 4.5W, ali to je i dalje znatno manje od onoga što moderni pametni telefoni zahtijevaju za optimalno punjenje.

Problem je u tome što su proizvođači automobila, prilikom dizajniranja ovih priključaka, prvenstveno razmišljali o kompatibilnosti s raznim USB uređajima poput miševa, USB stickova i sličnih perifernih uređaja koji ne zahtijevaju veliku snagu. Fokus je bio na pouzdanosti i dugotrajnosti, a ne na brzini punjenja. Stoga se često koriste starije, provjerene i jeftinije komponente, koje su robusne, ali ne i optimizirane za brzo punjenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sporo punjenje nije samo stvar neugodnosti. Kada je telefon spojen na izvor napajanja koji ne pruža dovoljno snage, baterija se puni sporije, ali i pod većim opterećenjem. To može dovesti do pregrijavanja i dugoročnog smanjenja kapaciteta baterije. Osim toga, ako koristite telefon za navigaciju ili druge zahtjevne aplikacije tijekom punjenja, moguće je da će potrošnja energije biti veća od one koju priključak može isporučiti, što znači da će se baterija zapravo prazniti, iako je telefon spojen na punjač.

Utičnica za upaljač za cigarete i adapteri

Korištenje utičnice 12V, poznatije kao utičnica za upaljač za cigarete, s odgovarajućim USB adapterom, često je bolje rješenje od ugrađenih USB priključaka. Razlog je taj što je utičnica 12V direktno spojena na električni sustav automobila i može isporučiti znatno više snage.

Jeftini adapteri sumnjive kvalitete mogu pružati nestabilan napon i struju, što može biti jednako štetno za bateriju telefona kao i punjenje putem slabog ugrađenog USB priključka. Preporučuje se korištenje kvalitetnih adaptera poznatih proizvođača koji podržavaju standarde brzog punjenja. Ovi standardi omogućuju znatno veće snage punjenja (18W, 20W, 45W pa i više), što znatno skraćuje vrijeme punjenja i smanjuje rizik od oštećenja baterije. Primjerice, kvalitetan punjač s USB-C priključkom i podrškom za USB-PD može napuniti iPhone od 0 posto do 50 posto za samo 30 minuta, dok bi ugrađeni USB priključak za isto punjenje trebao znatno više vremena.

Foto: Shutterstock

Pražnjenje akumulatora

Električni sustav automobila nije savršeno stabilan. Napon može varirati ovisno o opterećenju (upaljena svjetla, klima uređaj, itd.) i broju okretaja motora. Ove fluktuacije napona mogu negativno utjecati na proces punjenja i potencijalno oštetiti osjetljivu elektroniku telefona.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Također, važno je napomenuti da punjenje mobilnog uređaja dok je motor automobila ugašen može dovesti do pražnjenja akumulatora. Iako većina modernih automobila ima sustave koji sprječavaju potpuno pražnjenje, dugotrajno punjenje, osobito ako je akumulator već stariji, može ga značajno oslabiti.

Razlozi za izbjegavanje punjenja u automobilu

Najbolje rješenje je, ako je moguće, izbjegavati punjenje mobilnog uređaja u automobilu. Umjesto toga, preporučuje se:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Punjenje mobilnog uređaja prije vožnje: Napunite ga kod kuće ili na poslu prije nego što krenete na put.

Korištenje prijenosnih baterija: Odlična su alternativa za punjenje tijekom puta.

Kvalitetan auto punjač: Ako ipak morate puniti mobilni uređaj u automobilu, koristite kvalitetan punjač koji se uključuje u utičnicu 12V i podržava standarde brzog punjenja.

Ograničite korištenje mobilnog uređaja tijekom punjenja: Izbjegavajte korištenje zahtjevnih aplikacija poput navigacije tijekom punjenja, osobito ako koristite ugrađeni USB priključak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Pametni uređaji koji mijenjaju svijet: Na sajmu tehnologije predstavljena i AI žlica za bubrežne bolesnike