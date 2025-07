Uživali u turističkoj atrakciji predivnog otoka: 'Jedno od najautentičnijih iskustava'

Portugalski otok Madeira nalazi se u Atlantskom oceanu uz obalu sjeverne Afrike. Prepun je prirodnih ljepota i fascinantnih lokalnih običaja, a jedan od njih svakako je Carro de Cesto.

Najprepoznatljiviji simbol

Radi se o najprepoznatljivijem simbolu Madeire, spoju povijesti, lokalne kulture, dobre doze uzbuđenja i nezaobilaznoj turističkoj atrakciji. Je li dosta Carro de Cesto toliko uzbudljiv, otkrili su Branko Krčmar i Iva Mihalic Krčmar s portala putoholicari.net.hr.

"Zamisli: sunce nad Madeirom, pogled na Atlantski ocean, i ti – sjediš u velikoj pletenoj košari dok se spuštaš nizbrdo cestom. Ovo je jedno od najneobičnijih i najautentičnijih iskustava koje možeš doživjeti u Portugalu – vožnju 'Carro de Cesto'", napisali su.

Tradicija vožnje u drvenim sanjkama s pletenom košarom počela je 1850-ih kada su je koristili stanovnici Montea kako bi se što brže spustili do grada Funchala. Danas je to turistička atrakcija, no metoda se nije promijenila.

Spretni Carreiros do Monte upravljaju košarom

Vožnja Carro de Cesto duga je dva kilometra te traje oko osam do deset minuta, a spuštate se niz strme ulice Funchala tik uz kuće prosječnom brzinom od oko 30 do 40 kilometara na sat. Drvenim sanjkama i košarom upravljaju Carreiros do Monte – muškarci u bijelim uniformama i slamnatim šeširima.

"Prate te trčeći, upravljaju sanjkama i po potrebi koče. Cijela vožnja je ručno kontrolirana, a njihova spretnost i smirenost dodatno pojačavaju doživljaj. Zabavno je, uzbudljivo, ali istovremeno i nevjerojatno sigurno", otkrili su Branko i Iva.

"Zavoj po zavoj, imaš osjećaj kao da si u vremenskoj kapsuli – povijest i avantura u jednom. Na kraju vožnje dočeka te ekipa koja nudi suvenir fotografije, a nerijetko se nađe i netko tko te pozove na čašicu domaće ponude", dodali su.

Foto: Putoholicari.net.hr

'Vožnja Carro de Cesto je živa povijest'

Polazišta za Carro de Cesto je Crkva Nossa Senhora do Monte, a otvoreno je svaki dan od 9 do 18 sati. Cijena za jednu osobu je 27 eura, te za dvije ona iznosi 35 eura. Spust ne završava u centru Funchala, stoga ćete trebati taksi ili lagano se prošetati nizbrdo do centra. Branko i Iva za dolazak na početak vožnje kao najlakši i najbolji način preporučuju žičaru iz centra Funchala koja vozi do brda Monte, jer "pogled iz kabine pruža spektakularnu panoramu grada, luke i zelenila".

"Kad dođeš gore, obavezno obiđite Monte Palace Tropical Garden – prekrasno mjesto koje se nalazi odmah blizu početne točke vožnje", istaknuli su.

Za sve koji ne vole gužvu, preporučuje se da na Carro de Cesto idu u jutarnjim satima. Tijekom sezone (od lipnja do rujna), zna se čekati i po 30 do 45 minuta. "Carreiros tada imaju pune ruke posla, ali njihova profesionalnost nikad ne zakaže", rekli su Branko i Iva.

"Nije riječ samo o adrenalinskom spustu, već o kulturološkom doživljaju. Vožnja Carro de Cesto je živa povijest, nešto što nema repliku u svijetu. Spoj tradicije, lokalne energije i zabave.

Kad god pitaš nekoga tko je bio na Madeiri 'što im je bilo najposebnije', vrlo vjerojatno ćeš čuti upravo ovo", istaknuli su.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Liječnik o metabolizmu, njegovim bolestima i poremećajima: 'Radi se o nizu kemijskih reakcija s jednim ciljem