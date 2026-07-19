Živi, pulsirajući dokaz ljudske raznolikosti: U ovom gradu govori se više od 800 jezika

"Postoje gradovi koje posjetite zbog znamenitosti, hrane ili slavnih lokacija iz filmova. A onda postoji New York City – mjesto koje vas doslovno natjera da imate osjećaj kao da ste obišli pola planeta u samo jednom danu", pišu Putoholičari.hr.

Mnogi smatraju da je jedna od najdojmljivijih atrakcija u New Yorku panoramski let helikopterom iznad Manhattana, osobito onaj bez vrata, gdje ispod vas prolaze Central Park, Brooklyn Bridge i neboderi poznati iz filmova. Pogled iz zraka djeluje gotovo nestvarno i teško ga je usporediti s bilo kojim drugim iskustvom.

Ipak, prava čar “Velike Jabuke” ne nalazi se u turističkim razglednicama, nego u zvukovima njezinih ulica. U New Yorku se svakodnevno govori više od 800 jezika, što ga čini službeno najjezično raznolikijim gradom na svijetu.

No, jedno se područje posebno ističe i drži nevjerojatan svjetski rekord.

Queens kao etnički i lingvistički epicentar svijeta

"Ako želite doživjeti pravi kulturološki šok, vaša destinacija je Queens. Ova njujorška četvrt drži službeni Guinnessov rekord kao 'etnički najraznolikije urbano područje na planetu'", napisali su.

Dok globalizacija u ostatku svijeta postupno potiskuje autohtone kulture, New York je postao neočekivano utočište za vrlo rijetke i ugrožene jezike koji u svojim matičnim zemljama polako nestaju. Upravo zato u New Yorku danas možete čuti:

Seke – jezik koji se govori u samo nekoliko planinskih sela u Nepalu.

– jezik koji se govori u samo nekoliko planinskih sela u Nepalu. Garifuna – jedinstveni jezik s Kariba koji spaja elemente domorodačkih i afričkih jezika.

– jedinstveni jezik s Kariba koji spaja elemente domorodačkih i afričkih jezika. Vlaški – ugroženi romanski jezik koji potječe s Balkana.

U New Yorku ti jezici ponovno oživljavaju kroz male, ali nevjerojatno ponosne doseljeničke zajednice.

New York zato s pravom nosi titulu “glavnog grada svijeta”. On nije samo hrpa betona i asfalta – on je živi, pulsirajući dokaz ljudske raznolikosti. Kada kročite na njegove ulice, ne posjećujete samo Ameriku. Vi ste zakoračili na cijeli planet u malom.

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