FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ROMANTIČNO PUTOVANJE /

Bivši 'Gospodin Savršeni' oduševio fanove fotografijom s partnericom koju rijetko pokazuje

Bivši 'Gospodin Savršeni' oduševio fanove fotografijom s partnericom koju rijetko pokazuje
×
Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Splitski profesor fizike i bivši 'Gospodin Savršeni' podijelio je trenutke s partnericom i poslao ljubavnu poruku iz Pariza

20.7.2026.
15:41
Maja Jakirčević
Milan Sabic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Toni Šćulac (35), koji je javnosti postao poznat kao "Gospodin Savršeni" u trećoj sezoni emisije, ponovno je privukao pažnju svojih pratitelja. Na svom Instagram profilu podijelio je seriju fotografija s romantičnog odmora u Parizu, potvrđujući da je ljubav pronašao daleko od svjetla reflektora.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Toni Šćulac (@thehiggsbison)

Romantično putovanje

Na fotografijama Toni pozira sa svojom djevojkom, odvjetnicom Lois Lee na pariškom trgu Trocadéro, koji nudi spektakularan pogled na Eiffelov toranj. Par izgleda sretno i zaljubljeno, a Šćulac je uz objavu kratko napisao "Capitale de l’amour", odnosno "Grad ljubavi", čime je savršeno sažeo atmosferu njihova putovanja. Pariz već dugo nosi nadimak "grada ljubavi" zbog svoje šarmantne arhitekture, romantične umjetnosti i ugođaja koji privlači parove iz cijelog svijeta, a čini se da su i Toni i njegova partnerica podlegli njegovim čarima.

 

Život nakon showa

Nakon završetka showa 2022. godine, Šćulac se uglavnom vratio svom primarnom pozivu. Kao doktor fizike i izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, posvetio se akademskoj karijeri, koja uključuje i suradnju s Europskom organizacijom za nuklearna istraživanja (CERN). Njegov Instagram profil, na kojem ga prati značajan broj ljudi, postao je mjesto gdje povremeno dijeli trenutke iz privatnog života, a objava iz Pariza izazvala je brojne pozitivne reakcije njegovih pratitelja, koji su u komentarima paru poručili da su "lijep par" te im ostavili brojna srca i riječi podrške.

 

Toni ŠćulacGospodin SavršeniParizPartnerica
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike