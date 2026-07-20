Bivši 'Gospodin Savršeni' oduševio fanove fotografijom s partnericom koju rijetko pokazuje

Toni Šćulac (35), koji je javnosti postao poznat kao "Gospodin Savršeni" u trećoj sezoni emisije, ponovno je privukao pažnju svojih pratitelja. Na svom Instagram profilu podijelio je seriju fotografija s romantičnog odmora u Parizu, potvrđujući da je ljubav pronašao daleko od svjetla reflektora.

Romantično putovanje

Na fotografijama Toni pozira sa svojom djevojkom, odvjetnicom Lois Lee na pariškom trgu Trocadéro, koji nudi spektakularan pogled na Eiffelov toranj. Par izgleda sretno i zaljubljeno, a Šćulac je uz objavu kratko napisao "Capitale de l’amour", odnosno "Grad ljubavi", čime je savršeno sažeo atmosferu njihova putovanja. Pariz već dugo nosi nadimak "grada ljubavi" zbog svoje šarmantne arhitekture, romantične umjetnosti i ugođaja koji privlači parove iz cijelog svijeta, a čini se da su i Toni i njegova partnerica podlegli njegovim čarima.

Život nakon showa

Nakon završetka showa 2022. godine, Šćulac se uglavnom vratio svom primarnom pozivu. Kao doktor fizike i izvanredni profesor na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Splitu, posvetio se akademskoj karijeri, koja uključuje i suradnju s Europskom organizacijom za nuklearna istraživanja (CERN). Njegov Instagram profil, na kojem ga prati značajan broj ljudi, postao je mjesto gdje povremeno dijeli trenutke iz privatnog života, a objava iz Pariza izazvala je brojne pozitivne reakcije njegovih pratitelja, koji su u komentarima paru poručili da su "lijep par" te im ostavili brojna srca i riječi podrške.