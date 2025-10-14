'MODELI' /

'Gospodin Savršeni' ponovno ljubi? Objavio fotografiju s misterioznom djevojkom

'Gospodin Savršeni' ponovno ljubi? Objavio fotografiju s misterioznom djevojkom
Foto: Milan Sabic/pixsell

Brojni fanovi nagađaju je li u pitanju nova djevojka

14.10.2025.
16:05
Hot.hr
Milan Sabic/pixsell
Toni Šćulac, treći 'Gospodin Savršeni', u showu je upoznao Stankicu, a među njima je zaiskrilo. Ljubav su nastavili i nakon završetka emisije, no krajem 2023. godine iznenadili su javnost viješću da su prekinuli vezu.

Iako su se razišli u prijateljskim odnosima i nastavili svatko svojim putem, oboje su od tada pažljivo čuvali svoj privatni život daleko od medijske pažnje. Međutim, nedavno je Toni na Instagramu podijelio fotografiju s misterioznom djevojkom, što je mnoge natjeralo da pomisle kako je riječ o njegovoj novoj ljubavi.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Toni Šćulac (@thehiggsbison)

"Wow, blistate!", "Modeli", fanovi nisu skrivali oduševljenje njihovim izgledom.

U dobrim odnosima

Podsjetimo, Toni i Stankica vezu su održavali na daljinu. Stankica u Banja Luci, dok je Toni bio u Splitu. Iako su često govorili da planiraju zajednički život u Splitu, ipak nije ispalo kako su planirali. Stankica je tada na društvenoj mreži otkrila da se seli, a dok su mnogi mislili da ide svom dečku, otkrila je da više nisu skupa.

"Poštovanje i briga jedno za drugog koje smo stekli za vrijeme veze, uvijek će biti dio našeg odnosa", poručila je tada Stankica za Story.

Toni ŠćulacGospodin SavršeniStankica Stojanović
'Gospodin Savršeni' ponovno ljubi? Objavio fotografiju s misterioznom djevojkom