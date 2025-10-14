'Gospodin Savršeni' ponovno ljubi? Objavio fotografiju s misterioznom djevojkom

Toni Šćulac, treći 'Gospodin Savršeni', u showu je upoznao Stankicu, a među njima je zaiskrilo. Ljubav su nastavili i nakon završetka emisije, no krajem 2023. godine iznenadili su javnost viješću da su prekinuli vezu.

Iako su se razišli u prijateljskim odnosima i nastavili svatko svojim putem, oboje su od tada pažljivo čuvali svoj privatni život daleko od medijske pažnje. Međutim, nedavno je Toni na Instagramu podijelio fotografiju s misterioznom djevojkom, što je mnoge natjeralo da pomisle kako je riječ o njegovoj novoj ljubavi.

"Wow, blistate!", "Modeli", fanovi nisu skrivali oduševljenje njihovim izgledom.

U dobrim odnosima

Podsjetimo, Toni i Stankica vezu su održavali na daljinu. Stankica u Banja Luci, dok je Toni bio u Splitu. Iako su često govorili da planiraju zajednički život u Splitu, ipak nije ispalo kako su planirali. Stankica je tada na društvenoj mreži otkrila da se seli, a dok su mnogi mislili da ide svom dečku, otkrila je da više nisu skupa.

"Poštovanje i briga jedno za drugog koje smo stekli za vrijeme veze, uvijek će biti dio našeg odnosa", poručila je tada Stankica za Story.