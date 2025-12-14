Ovaj grad ima 'prekrasan' božićni sajam: Blagdanska čarolija na 18°C u prosincu

Sevilla, prekrasan grad na jugu Španjolske, proglašen je jednim od najpješačkijih odredišta u Europi, a njegova blagdanska ponuda privlači posjetitelje željne zimske topline i autentičnog ugođaja.

Grad Sevilla, smješten u srcu Andaluzije, ponosi se jednim od najljepših božićnih sajmova u zemlji, koji se tradicionalno održava od početka prosinca do blagdana Sveta tri kralja. Kako piše britanski Express, glavni božićni sajam, Mercado Navideño de Artesanía, nalazi se u samom centru grada i nudi jedinstvene rukotvorine, blagdanske ukrase, ukusnu hranu i čarobnu božićnu rasvjetu.

Ugodna klima i grad po mjeri pješaka

Jedna od najvećih prednosti Seville u prosincu je vrlo ugodna klima. Prema vodiču TheSevilleGuide, temperature se tijekom dana kreću između 15 i 18 °C, što je savršeno za istraživanje grada pješice.

Sevilla je iznimno prohodan grad i često se svrstava među najprilagođenije pješacima u Europi, što je čini idealnom opcijom za sve generacije, uključujući i umirovljenike koji traže opuštajući zimski odmor. Velik dio španjolske božićne tradicije čine jaslice, pa će posjetitelji pronaći brojne prekrasne prizore rođenja Isusova izložene na trgovima i u crkvama diljem grada.

Više od klasičnog sajma

Britanski turisti koji su nedavno posjetili Sevillu podijelili su svoje dojmove na društvenim mrežama, ističući posebnu atmosferu.

Jedna je posjetiteljica napisala: "Bili smo tamo krajem studenog i početkom prosinca prošle godine, baš kad su se palila božićna svjetla. Atmosfera je bila zaista posebna, no sajmovi koje smo vidjeli bili su usmjereni na religijske predmete, poput minijatura za jaslice, što je drugačije od onoga što biste možda očekivali. Ipak, bilo je vrlo zanimljivo!".

Drugi se posjetitelj složio: "Božićna rasvjeta je prekrasna, a imaju i paradu. Sajmovi su fokusirani na predmete za scene jaslica, tako da nema puno toga osim religijskih artikala".

Što ne propustiti u Sevilli tijekom prosinca?

Stručnjaci s portala TheSevilleGuide objašnjavaju: "Ako posjećujete Sevillu u prosincu, očekuje vas svečana atmosfera s mnoštvom blagdanskih događanja u kojima možete uživati".

Neke od najboljih aktivnosti u gradu tijekom blagdana uključuju:

Posjet božićnim sajmovima: Istražite bogatu ponudu lokalnih obrtnika.

Istražite bogatu ponudu lokalnih obrtnika. Uživanje u blagdanskoj rasvjeti: Prošećite centrom grada, posebno ulicom Calle Sierpes i trgom ispred gradske vijećnice.

Prošećite centrom grada, posebno ulicom Calle Sierpes i trgom ispred gradske vijećnice. Otkrivanje "Beléns": Potražite tradicionalne i umjetnički izrađene jaslice postavljene po cijelom gradu.

Sevilla u prosincu nudi jedinstven spoj blagdanske čarolije, ugodne klime i opuštene šetnje, čineći je savršenim bijegom od zimske hladnoće.

