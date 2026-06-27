Piloti i stjuardese otvoreno: Ovo su greške koje vam mogu putovanje pretvoriti u noćnu moru

U jeku sezone godišnjih odmora, kada ljudi kreću na putovanja zrakoplovom, korisni savjeti iskusnog zrakoplovnog osoblja mogu biti od neprocjenjive vrijednosti.

Poznati britanski financijski stručnjak Martin Lewis odlučio je istražiti upravo tu temu te je pozvao pilote i članove kabinskog osoblja da podijele najčešće i najozbiljnije pogreške koje putnici rade. Odgovori koje je dobio otkrili su nekoliko ključnih propusta koji mogu ugroziti ne samo udobnost, već i zdravlje, pa čak i cijeli odmor.

Najveća pogreška: Bosi u zrakoplovnom toaletu

Jedna od članica kabinskog osoblja, Sarah, bez oklijevanja je istaknula ono što smatra apsolutno najvećom pogreškom koju putnici čine.

"Najveća pogreška ikad - ljudi koji idu na WC u zrakoplovu bez obuće", izjavila je. Iako se na prvu može činiti kao bezazlena navika, pogotovo na dugim letovima kada se putnici izuju radi udobnosti, stvarnost je daleko od ugodne.

Stručnjaci potvrđuju da je ovo izuzetno nehigijenski i potencijalno opasno. Pod zrakoplovnog toaleta rijetko je prekriven samo vodom. Tekućina na podu vrlo često sadrži tjelesne tekućine poput urina, a ponekad i povraćeni sadržaj ili krv, koji su prijenosnici štetnih bakterija, virusa i gljivica. Te opasne tvari mogu lako prodrijeti u tijelo kroz najmanje posjekotine ili ogrebotine na stopalima, uzrokujući infekcije. Stoga je nošenje obuće u toaletu ključno za zaštitu od bioloških opasnosti i mogućih ozljeda.

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Zlatno pravilo putnog osiguranja

Jedna od tema o kojoj Lewis neprestano govori jest važnost putnog osiguranja. Njegovo zlatno pravilo je jednostavno.

"Osiguranje uplatite čim rezervirate putovanje. Ako ste već rezervirali, a nemate ga, uplatite ga čim ovo čujete. Polovica svrhe putnog osiguranja je da vas pokrije ako se nešto dogodi prije puta, zbog čega ne možete ići", rekao je.

U istom kontekstu, voditelj Adrian Chiles prenio je poruku člana posade o ponašanju na letu. Neprimjereno ponašanje, poput opijanja ili korištenja e-cigareta, može dovesti do odbijanja ukrcaja ili čak do preusmjeravanja zrakoplova, što uništava odmor i može rezultirati golemim financijskim troškovima i tužbama. Takvo ponašanje uklapa se u širi trend nediscipliniranih putnika, zbog kojeg zrakoplovna industrija sve više primjenjuje politiku nulte tolerancije.

Avion nije ljekarna

Članica kabinskog osoblja Gemma upozorila je na još jedan čest problem. "Putovanje bez najobičnijih tableta protiv bolova. Ne mogu vam sve zrakoplovne kompanije dati paracetamol ili druge lijekove bez prisutnosti liječnika. Puno je lakše ako imate svoje sa sobom", rekla je, dodavši kako neki putnici pogrešno misle da je kutija prve pomoći u zrakoplovu njihova osobna ljekarna.

Prikladna odjeća je ključna

Za kraj, član posade Sam podsjetio je putnike na logičnu, ali često zanemarenu stvar, osobito kod povratka s ljetovanja.

"Toliko ljudi bi se ukrcalo na kasni noćni let iz neke tople destinacije odjeveni samo u kupaće kostime, a onda bi se čudili zašto se smrzavaju u klimatiziranom zrakoplovu i po slijetanju u hladniju zemlju", ispričao je. "I ne, nemamo deke koje vam možemo dati."

Svi ovi savjeti, kako je izvijestio Mirror, služe kao važan podsjetnik. Malo planiranja, provjera dokumenata i poštivanje osnovnih pravila mogu spriječiti da se dugo očekivani odmor pretvori u noćnu moru. Poštivanje uputa i savjeta posade ne osigurava samo vašu udobnost, već pridonosi sigurnosti i ugodi svih putnika na letu.

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