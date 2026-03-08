FREEMAIL
'NESTVARNO IZGLEDA' /

'Tajni raj' mu se urezao u pamćenje: 'Tisuće su krenule u potragu, ali...'

'Tajni raj' mu se urezao u pamćenje: 'Tisuće su krenule u potragu, ali...'
Foto: Putoholicari.hr

Palawan je krajem 1990-ih bio komadić 'tajnog raja' bez masovnog turizma, gužvi i beach barova

8.3.2026.
13:25
Magazin.hr
Putoholicari.hr
Plaža Maya Bayja nalazi se na tajlandskom otoku Phi Phi Leyu, a postala je planetarno popularna nakon prikazivanja filma "Žal ('The Beach')" s Leonardom DiCaprijem 2000. godine.

"Nakon premijere, tisuće backpackera krenule su u potragu za vlastitim 'tajnim otokom'. Ali evo male travel bombe. Inspiracija za priču nije došla s Tajlanda", navode Putoholičari.

Naime, autor romana Alex Garland u intervjuima za medije otkrio je da je Palawan na Filipinima "mjesto koje mu je ostalo urezano u pamćenje" dok je putovao Azijom prije nego je napisao knjigu.

Palawan je krajem 1990-ih bio komadić "tajnog raja" bez masovnog turizma, gužvi i beach barova.

'Filipini su ostali tajna'

"Litice oko El Nida, skriveni zaljevi, lagune tirkizne boje koja izgleda nestvarno – sve to savršeno odgovara atmosferi romana", pišu Putoholičari.

"Tajland je dobio slavu, Filipini su ostali tajna. Zanimljivo je da je film 'The Beach' doslovno promijenio turizam na Tajlandu. Phi Phi otoci postali su simbol tropskog raja", objašnjavaju.

Maya Bay i Palawan su "među najljepšima u Aziji, ali Palawan još uvijek ima onu sirovu, filmsku energiju koju su backpackeri tražili 90-ih", dodali su.

Palawan opisuju kao savršenu geografsku destinaciju za mlađe putnike koji traže nešto autentično, drugačije i svoje. No, navode da "skriveni raj" iz Garlandovog romana možda opće nije destinacija te da taj osjećaj nije vezan uz državu, već da je to stanje uma.

Galeriju fotografija možete pogledati OVDJE.

POGLEDAJTE GALERIJU

