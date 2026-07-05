Mjesto usred pustinje koje oduzima dah: Spektakularni prizor stvorili su vjetar i erozija

Usred nepregledne pustinje Saudijske Arabije uzdiže se golema stijena koja na prvi pogled izgleda kao da ju je oblikovao talentirani kipar. Njezin prepoznatljiv oblik slona toliko je impresivan da posjetitelji često pomisle kako je riječ o umjetničkom djelu ili filmskom rekvizitu. Ipak, iza ovog spektakularnog prizora ne stoji ljudska ruka, već milijuni godina djelovanja vjetra i erozije.

Poznata kao Elephant Rock ili Jabal AlFil, ova prirodna atrakcija nalazi se u regiji AlUla i danas je jedno od najfotografiranijih mjesta u Saudijskoj Arabiji. Zahvaljujući svom neobičnom izgledu, posljednjih je godina postala prava zvijezda društvenih mreža i nezaobilazna postaja za posjetitelje iz cijelog svijeta.

Priroda je milijunima godina stvarala savršenog 'slona'

"Ono što ovu lokaciju čini posebnom jest činjenica da stijena nije nastala ljudskom rukom. Vjetar, pijesak i erozija tijekom milijuna godina polako su oblikovali stijenu dok nije dobila oblik ogromnog slona sa surlom koja gotovo dodiruje tlo", piše redakcija Putoholičari.hr.

Visina stijene doseže oko 52 metra pa cijela formacija izgleda još impresivnije kada stojite pokraj nje. U kombinaciji s pustinjskim krajolikom i crvenkastim nijansama pijeska, prizor djeluje kao scena s drugog planeta.

Foto: Putoholičari.hr

Saudijska Arabija posljednjih godina otvara vrata turistima

Još donedavno Saudiska Arabija nije bila destinacija o kojoj su putnici često razmišljali, no posljednjih godina zemlja snažno ulaže u turizam. Upravo je AlUla postala jedan od glavnih simbola tog razvoja. Danas su oko Elephant Rocka uređene lounge zone, mjesta za odmor, restorani i food truckovi pa posjetitelji mogu uživati u večeri usred pustinje dok ispred njih stoji golema stijena u obliku slona.

Ukopani separei i logorske vatre

Oko same stijene nalaze se kružni, u pijesak ukopani separei s udobnim sofama. Tijekom zimskih mjeseci (od prosinca do ožujka), kada noćne temperature u pustinji znaju značajno pasti, osoblje pali logorske vatre unutar separea kako bi gostima bilo toplo.

Simbol modernog turizma Saudijske Arabije

Elephant Rock danas je puno više od obične stijene. Ovo mjesto postalo je simbol nove turističke priče Saudijske Arabije i jedna od onih lokacija koje se teško zaboravljaju.

Jer nije svaki dan moguće stajati usred pustinje ispred divovskog kamenog slona kojeg je priroda stvarala milijunima godina.

Radno vrijeme i cijena ulaznice za Elephant Rock

Jedno od najčešćih pitanja putnika odnosi se na logistiku posjeta. Zbog ekstremnih pustinjskih vrućina tijekom dana, cijeli lokalitet funkcionira po posebnom rasporedu.

Foto: Putoholičari.hr

Cijena ulaznice: Ulaz na prostor oko Elephant Rocka je potpuno besplatan. Parking je također osiguran i besplatan za sve posjetitelje.

Radno vrijeme: Lokalitet se otvara svakog dana u 16:00 sati i radi do ponoći (četvrtkom i petkom produženo do 00:40). Tijekom dana prostor je zatvoren zbog visokih temperatura.

Najbolje vrijeme za dolazak je između 16:00 i 17:30 sati. Tada ćete uhvatiti takozvani “zlatni sat” kada sunce na zalasku daje stijeni Nevjerojatnu užarenu narančastu i crvenu boju, što je idealno za fotografiranje.

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