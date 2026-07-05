Petra Meštrić žrtva je internetske prevare, javila nam se i otkrila detalje: 'Nije mi ugodno'

Društvene mreže i internetsko oglašavanje posljednjih su godina postali plodno tlo za različite prijevare, a među njima su sve češće i zlouporabe identiteta poznatih osoba. Na meti se tako našla i liječnica i poduzetnica Petra Meštrić (33), čije su ime, fotografije i navodne preporuke iskorištene za promociju proizvoda s kojim, kako kaže, nikada nije imala nikakve veze.

Kako ističe, za cijelu je situaciju doznala tek naknadno.

"Nažalost, prije nekog vremena saznala sam da su moje ime, prezime i fotografije iskorišteni u internetskoj reklami za proizvod s kojim nisam imala nikakve veze. Nikada nisam dala suglasnost za korištenje svog identiteta niti sam izgovorila izjave koje su bile navedene u toj objavi'', rekla nam je Petra.

Nakon što je otkrila da se njezin identitet koristi bez dopuštenja, pokušala je riješiti problem izravnim kontaktom s osobama koje stoje iza oglasa, no bez uspjeha.

"Pokušala sam stupiti u kontakt kako bi se to riješilo, no u tome nisam uspjela, a policiji slučaj nisam prijavila. Koliko sam kasnije uspjela provjeriti, tu stranicu više nisam mogla pronaći pa vjerujem da je uklonjena'', dodala je.

Iako bi mnogi u takvoj situaciji prije svega razmišljali o osobnoj šteti, Meštrić kaže da joj je najveća briga bila zaštititi ljude koji joj vjeruju i prate njezin rad. Naglašava kako svaku preporuku koju daje smatra dijelom svoje profesionalne odgovornosti.

"Ono što mi je u cijeloj situaciji bilo najvažnije nije bio moj osobni osjećaj, nego odgovornost prema ljudima koji me prate. Smatram da svaka preporuka mora biti temeljena na onome iza čega mogu profesionalno i osobno stajati. Kada nešto preporučim, želim biti sigurna da u to doista vjerujem'', rekla je liječnica.

Upravo zato, dodaje, posebno joj je zasmetalo što je njezino ime iskorišteno za promociju proizvoda o kojem nije znala ništa.

"Upravo zato mi nije bilo ugodno vidjeti svoje ime uz proizvod o kojem nisam imala nikakvih saznanja i koji nikada nisam preporučila. Ne zato što imam nešto protiv tog ili bilo kojeg drugog proizvoda, nego zato što jednostavno nije bilo istinito da sam ga preporučila'', kaže.

Na kraju je uputila i apel građanima da budu oprezni te da informacije provjeravaju isključivo putem službenih kanala komunikacije.

"Svjesna sam da se danas ovakve situacije, nažalost, događaju i drugim liječnicima i javnim osobama. Zato bih samo voljela potaknuti ljude da uvijek provjere dolazi li neka preporuka sa službenih profila ili službenih kanala osobe čije se ime koristi. Mislim da je to najbolji način da zaštitimo i građane i povjerenje koje godinama gradimo'', rekla nam je za kraj.