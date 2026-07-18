Malo poznato pravilo: Uobičajena uspomena s plaže mogla bi vas stajati i do 1500 eura

Turisti koji ljetuju u Francuskoj mogli bi ponijeti kući naizgled bezazlen suvenir bez previše razmišljanja, no ta česta navika mogla bi se pokazati iznimno skupom. Odmor na plaži je iznimno popularan, a dok brojni putnici vole skupljati prirodne suvenire kao uspomene ili darove, takav čin u Francuskoj može ih stajati kazne i do 1500 eura.

Ovo malo poznato pravilo odnosi se na prirodne materijale poput školjki, kamenčića i pijeska s francuskih plaža. Iako mnogi turisti ne vide ništa loše u tome da ponesu mali podsjetnik na svoje putovanje, takvo je postupanje zabranjeno prema francuskim zakonima o zaštiti okoliša, osmišljenima kako bi se zaštitila obala zemlje.

Malo poznato pravilo s paprenom kaznom

Francuska se može pohvaliti s više od 5500 kilometara kontinentalne obale i tisućama plaža koje se protežu od Engleskog kanala i Atlantskog oceana do Sredozemnog mora. Prema Atout France, službenoj turističkoj agenciji zemlje, obala svake godine privlači milijune posjetitelja, zbog čega napori za očuvanje postaju sve važniji.

Ograničenja su dio francuskog Zakona o zaštiti okoliša (Code de l'environnement) koji štiti prirodnu obalnu baštinu zemlje. Svatko tko bude uhvaćen u odnošenju ovih materijala bez ovlaštenja može se suočiti s novčanom kaznom do 1500 eura, ovisno o okolnostima. Vlasti ističu kako uzimanje takvih predmeta s plaža pridonosi eroziji obale i može oštetiti krhke ekosustave.

Ekološka šteta veća je nego što se čini

Naizgled bezazlen čin uzimanja "besplatnog" suvenira ima značajne kumulativne posljedice na okoliš. Stručnjaci za zaštitu okoliša kažu da se utjecaj pojedinačnih turista koji uzimaju samo šaku pijeska ili nekoliko školjki brzo zbraja kada milijuni ljudi posjećuju plaže svake godine. Školjke pružaju sklonište malim morskim stvorenjima poput rakova samaca, dok kamenčići i pijesak imaju ključnu ulogu u održavanju stabilnosti plaža, tvoreći prirodnu barijeru koja štiti obalu od valova i oluja.

Uklanjanjem školjki narušava se bioraznolikost i prirodna ravnoteža jer se one s vremenom raspadaju i postaju dio pijeska, čime pridonose obnovi plaže.

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Prema Europskoj agenciji za okoliš, erozija obale već pogađa mnoge dijelove europske obale zbog kombinacije prirodnih procesa i ljudskih aktivnosti. Koliko je problem ozbiljan, pokazuje primjer Sardinije, gdje je prema procjenama aktivističke grupe "Sardegna Rubata e Depredata" (Pokradena i opljačkana Sardinija) samo u 2021. godini s plaža ukradeno šest tona pijeska.

Francuska nije iznimka, oprez i u drugim zemljama

Strogi zakoni nisu ograničeni samo na Francusku. Slična pravila vrijede i u drugim popularnim turističkim odredištima. U Italiji, posebno na Sardiniji koja je poznata po svojim jedinstvenim plažama, kazne se kreću od 500 do 3000 eura. Nedavno je jedna francuska turistkinja zaustavljena s oko 40 kilograma pijeska, kamenčića i školjaka.

Grčka je također pooštrila propise, a turistima koji uzimaju kamenčiće, školjke ili pijesak prijete kazne do 1000 eura. Ove su mjere dio šire strategije za borbu protiv negativnih posljedica masovnog turizma. Na Kreti, posebice na zaštićenoj plaži Elafonisi poznatoj po ružičastom pijesku, carinski službenici redovito provjeravaju prtljagu putnika. Čak i Ujedinjeno Kraljevstvo ima Zakon o zaštiti obale iz 1949. godine, prema kojem je ilegalno uklanjati bilo kakav prirodni materijal s javnih plaža, uz moguću kaznu do 1000 funti.

Putnicima se stoga savjetuje da se prije posjeta stranim odredištima upoznaju s lokalnim zakonima. Čak i naizgled bezopasne radnje mogu dovesti do kazni ako krše propise o zaštiti okoliša. Vlasti potiču posjetitelje da plaže ostave točno onakvima kakve su ih zatekli. Umjesto da u džepove i torbe stavljate školjke, kamenčiće ili pijesak, jednostavan način za očuvanje uspomena je fotografiranje, čime ne riskirate skupu kaznu niti štetite okolišu.

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