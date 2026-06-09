Krvavo jezero skriva prirodni fenomen: Fotografije koje obilaze svijet lede krv u žilama

Prvi pogled na ovo prirodno čudo natjerat će vas da ostanete bez riječi. Možda ćete pomisliti da gledate neki horor ili scenu iz postapokaliptičnog filma, no to nije ni blizu tako. Tanzanijsko jezero Natron nudi prizor koji oduzima dah, kakav nigdje drugdje na planetu nećete vidjeti. Ako vam se pri pogledu na crvenkastu površinu ledi krv u žilama niste jedini.

Fotografije iz zraka jezera Natron izgledaju kao da gledate neko zviježđe u dalekoj galaksiji, ali zapravo prikazuju sedimente koji plutaju po jezeru. Natron je izrazito alkalno jezero, a njegova intenzivna ružičasta boja potječe od kristala natrijeva karbonata koji se stvaraju u vodi. No to nije sve. Boja jezera mijenja se ovisno o uvjetima i godišnjim dobima te prelazi kroz razne nijanse narančaste i ružičaste.

Temperatura vode može prelaziti 40 stupnjeva Celzija i upravo zbog tih uvjeta Natron je stekao reputaciju ''jezera smrti''. Svijet su obišle fotografije životinja prekrivenih slojem minerala koje izgledaju poput kamenih skulptura. U stvarnosti, međutim, jezero nije mrtva pustinja – upravo suprotno.

U njemu žive posebno prilagođene vrste riba, a lokalne alge stvaraju idealne uvjete za milijune malih flaminga. Upravo je Natron jedno od njihovih najvažnijih gnjezdišta na planetu. Ironično, mjesto koje se često naziva ''jezerom smrti'' zapravo je dom jedne od najpoznatijih afričkih ptica.

POGLEDAJTE GALERIJU