Hrvatska inovacija privlači pažnju na splitskoj rivi: 'Amor' je više od broda

Na samom početku splitske Zapadne obale, među jahtama i jedrilicama, pažnju prolaznika privlači jedno doista neobično plovilo. Nije riječ o klasičnom brodu, već o modernoj plutajućoj rezidenciji nazvanoj "Amor", projektu koji spaja luksuz, održivost i tradicionalnu hrvatsku brodogradnju na potpuno inovativan način. Ova elegantna kućica na vodi, često usidrena i u ACI Marini Split, djelo je splitskog startupa Oasis Meu i predstavlja hrvatski odgovor na rastući svjetski trend života na vodi.

Globalni trend s lokalnim potpisom

Klimatske promjene i konstantan rast cijena nekretnina natjerali su svijet da istraži mora i rijeke kao alternativna mjesta za život. Tržište plutajućih kuća, koje je u 2023. godini procijenjeno na 1,5 milijardi američkih dolara, prema analizama bi do 2030. trebalo dosegnuti vrijednost od čak 3,7 milijardi dolara. Ovaj eksponencijalni rast potaknut je željom za jedinstvenim životnim iskustvima, ali i sve većim naglaskom na ekološki prihvatljiva rješenja.

Foto: Pixsell

U tom globalnom kontekstu, splitska tvrtka Caelum 1029, s brendom Oasis Meu, istaknula se svojim modelom "Amor". Dok europskim tržištem dominiraju uglavnom nepokretni i često nemaštovito dizajnirani, "kutijasti" objekti, "Amor" donosi svježinu. "Naš model je plovan, ali i iznimno atraktivan svojim ovalnim oblikom, što ga čini jedinstvenim," ističe vlasnica Maja Regjo. Time se spaja sloboda koju nudi brod s udobnošću i komforom vlastitog doma.

Spoj luksuza, tradicije i održivosti

Oasis Meu "Amor" zamišljen je kao simbiotički sustav koji more koristi kao fleksibilan životni prostor. Ova moderna dvokatna rezidencija pruža smještaj za 2+2 osobe, nudeći sve što je potrebno za savršen odmor ili život na vodi.

Dizajniran za uživanje

Na glavnoj palubi smješteni su salon, potpuno opremljena kuhinja i kupaonica. Gornja paluba rezervirana je za spavaću sobu s bračnim krevetom, iz koje se pruža panoramski pogled od 360 stupnjeva. Ipak, najatraktivniji dio je pramčana paluba, stvorena za opuštanje – opremljena je ležaljkama za sunčanje i hidromasažnom kadom. Dizajn spaja tradicionalne metode hrvatske brodogradnje sa suvremenom estetikom, nudeći gostima priliku da urone u hrvatsku kulturnu baštinu uz vrhunsku udobnost.

Ekološka osviještenost

Održivost je u samoj srži ovog projekta. "Amor" je opremljen solarnim panelima koji osiguravaju energetsku neovisnost, sustavom za prikupljanje kišnice te je izgrađen od ekološki prihvatljivih materijala. Manji od konvencionalnih kuća, troši i znatno manje energije za grijanje i hlađenje, čime se smanjuje utjecaj na okoliš bez kompromisa po pitanju luksuza.

Novi poslovni model za hrvatski turizam

Osim što predstavlja inovaciju u stanovanju, "Amor" otvara i nove poslovne prilike. Klasificiran kao plovilo za rekreaciju s vlastitim pogonom, ne zahtijeva dodatne dozvole osim komercijalnog veza, baš kao i svaka druga jahta ili katamaran. To ga čini idealnim za proširenje ponude hotela, marina i resorta.

Foto: Pixsell

Rastuće tržište najma, potaknuto popularnošću platformi poput Booking.com i Airbnb-a, prepoznaje potencijal ovakvih jedinstvenih smještajnih jedinica. Turistima se nudi nezaboravno iskustvo, mobilnost i mogućnost istraživanja različitih lokacija s privatne "terase s pogledom". U usporedbi s gradnjom tradicionalnih hotela, plutajući apartmani su manje kapitalno intenzivni, a njihovo održavanje i operacije su jednostavniji, što ih čini pametnom investicijom u niši koja tek doživljava svoj procvat.

"Amor" je tako više od broda; on je vizija budućnosti u kojoj se luksuz, održivost i inovacija susreću na morskoj površini, nudeći jedinstven doživljaj Jadrana i postavljajući Split na kartu svjetskih nautičkih i tehnoloških inovacija.

