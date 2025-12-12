Posjetitelji Adventa u Zagrebu: 'Bolje je nego u Njemačkoj, svima smo rekli da dođu!'

Dugo očekivani advent stigao je u glavni grad Hrvatske, donoseći sa sobom posjetitelje iz svih krajeva svijeta. Zrakom se šire mirisi fritula, kobasica, kuhanog vina i tople čokolade, no u zraku visi i jedno pitanje – kakva je zapravo atmosfera na kućicama? Stoga smo porazgovarali s prolaznicima o tome koje su im lokacije najdraže i što misle o cijenama ove godine.

Nap je prvi sugovornik došao iz Bosne i Hercegovine i kaže kako su došli u obilazak Zagreba.

"Tek smo prošli pored Fuliranja, evo nas, idemo dalje. Zasad je skroz dobro, makar je prijašnjih godina znalo biti bolje", rekao je.

Par koji je s također odlučio s nama podijeliti svoj doživljaj Adventa u Zagrebu iz Njemačke je stigao samo zbog tog popularnog blagdanskog događaja. Kažu kako su obišli uglavnom sve, iako još nisu stigli na klizanje.

"Bolje je ovdje, u Hrvatskoj su naši ljudi, a u Njemačkoj je malo previše stranaca. U firmi smo svima rekli da dođu u Hrvatsku na advent", podijelili su.

Najbolje im je, kako kažu, bilo na Fuliranju, ali ''i sve ostalo je jako lijepo''.

"U usporedbi s cijenama u Njemačkoj, one su ok'', kaže nam sugovornik, dok je njegova partnerica drugačijeg mišljenja. Ona smatra da je skupo.

Na zagrebački advent stigli su i posjetitelji iz Rusije. Kažu da su bili posvuda. Jedan od njih kaže da im se jako svđa advent, te da bi bilo lijepo da traje cijelu godinu. "Prošle nam je godine najbolje bilo na Tomislavcu. Bilo je nešto manje ljudi i bilo je ugodnije", rekao je. "Općenito, u Zagrebu je malo skuplje, ali cijene su uredu", dodao je.

Gospođa koja je na advent došla s unucima rekla kaže kako je obišla sve, osim Gornjeg grada, kojeg je izbjegla zbog mališana. "Ove godine bor na Trgu je, moram priznati, jedan od najljepših i najvećih, i djeca su oduševljena", rekla je.

"Sad smo bili na Zrinjevcu, dječji zbor je pjevao pa je bilo jako lijepo", podijelila je.

"O cijenama ne želim raspravljati", dodala je. "Onaj tko hoće neka uzme, tko neće neka ne uzme."

