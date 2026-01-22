Signali koje nam šalje tijelo: Ovih šest zvukova ne javljaju se bez razloga

Ljudsko tijelo neprestano šalje signale, a zvukovi koje proizvodi često predstavljaju više od nasumične pojave. Od štucanja do abdominalnih zvukova, svaki od njih može imati specifično značenje.

Prema autorici Tanith Carey, poznatoj po tumačenju složenih medicinskih fenomena, navedeni zvukovi predstavljaju svojevrstan "sustav ranog upozorenja", piše Express.

Značenje šest tjelesnih zvukova

Ignoriranje perzistentnih ili neuobičajenih signala može rezultirati zanemarivanjem važnih informacija o zdravstvenom stanju. Carey je objasnila značenje šest najčešćih tjelesnih zvukova.

1. Štucanje

Štucanje (singultus) nastaje kada se dijafragma, mišić ključan za disanje, nevoljno grči. Taj spazam uzrokuje naglo zatvaranje glasnica, što rezultira karakterističnim zvukom. Najčešći okidači su prebrzo jedenje, gutanje zraka, konzumacija gaziranih pića ili nagle promjene temperature u želucu.

Iako je uglavnom bezopasno i kratkotrajno, uporno štucanje koje traje duže od 48 sati zahtijeva medicinsku procjenu. Ono može ukazivati na iritaciju živaca koji kontroliraju dijafragmu, a u rjeđim slučajevima može biti simptom gastroezofagealne refluksne bolesti (GERB) ili čak neuroloških problema.

2. Pucketanje zglobova

Zvuk koji se javlja pri pokretima zglobova, poput savijanja prstiju ili čučnja, najčešće je rezultat procesa kavitacije. U sinovijalnoj tekućini, koja podmazuje zglobove, nalaze se otopljeni plinovi poput dušika. Naglim pokretom stvara se vakuum koji te plinove pretvara u mjehuriće, a njihovo pucanje proizvodi zvuk.

Sve dok pucketanje nije praćeno boli, oteklinom ili ukočenošću, smatra se normalnom fiziološkom pojavom. Međutim, ako je pucketanje praćeno bolom, to može biti znak oštećenja hrskavice, upale ligamenata ili osteoartritisa, stanja kod kojeg dolazi do trošenja zglobnih ploha.

3. Zviždanje u nosu

Zviždanje pri disanju kroz nos jasan je znak opstrukcije protoka zraka. Najčešće je uzrokovano nakupljanjem sluzi uslijed prehlade ili alergije. No, ako je nos prohodan, a zviždanje je i dalje prisutno, uzrok može biti strukturne prirode, poput devijacije septuma.

U nekim slučajevima, konstantno zviždanje može upućivati na perforaciju septuma, odnosno otvor u hrskavici koja dijeli nosnice, a koji može nastati kao posljedica ozljede, operacije ili pretjerane upotrebe nekih sprejeva za nos.

4. Kruljenje u trbuhu

Abdominalni zvukovi, poznati kao borborygmi, rezultat su normalnog rada probavnog sustava. Nastaju kontrakcijom mišića crijeva i želuca dok potiskuju hranu, tekućinu i plinove. Iako ih najčešće povezujemo s glađu, ti se zvukovi događaju neprestano.

Glasniji su kada je želudac prazan jer nema hrane koja bi ublažila te zvukove. Međutim, ako je kruljenje izrazito glasno, učestalo i praćeno grčevima, nadutošću ili promjenama u stolici, može biti znak intolerancije na hranu, sindroma iritabilnog crijeva (IBS) ili problema s apsorpcijom nutrijenata.

5. Šum ili pulsiranje u ušima

Percepcija zvuka bez vanjskog izvora naziva se tinitus. Može se manifestirati kao zujanje, pištanje ili šuštanje. Posebna vrsta je pulsirajući tinitus, kod kojeg se percipira ritmičan zvuk usklađen s otkucajima srca. Taj je zvuk često povezan s protokom krvi kroz krvne žile u blizini uha. Može upućivati na povišeni krvni tlak, aterosklerozu ili druge poremećaje cirkulacije. Tanith Carey napominje da je ovo važan signal koji može ukazivati na potrebu za pregledom kardiovaskularnog sustava.

6. 'Klik' u grlu prilikom gutanja

Pojava pucketanja ili osjećaja "klika" u grlu prilikom gutanja relativno je česta. Taj zvuk najčešće nastaje zbog trljanja hrskavica grkljana jedne o drugu ili o jezičnu kost. Kod većine pojedinaca radi se o bezopasnoj anatomskoj specifičnosti. Međutim, ako je pucketanje popraćeno bolom, osjećajem "knedle u grlu" ili poteškoćama pri gutanju, potrebno je istražiti uzrok. To može upućivati na upalu, refluksnu bolest koja iritira tkivo ždrijela ili, u rijetkim slučajevima, na neurološke poremećaje.

Ljudsko tijelo je složen sustav koji neprestano šalje signale. Opće pravilo glasi: ako je zvuk nov, postojan i praćen boli ili drugom vrstom nelagode, preporučuje se potražiti stručno mišljenje. Slušanje vlastitog tijela prvi je korak prema očuvanju zdravlja.

