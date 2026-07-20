Nakon 1000 pokušaja umirovljenik na plaži pronašao blago: 'Blistalo je poput sunca'

Bila je potrebna samo jedna oluja, desetljeća upornosti i na kraju malo sreće. Britanac Peter Hughes (69) pronašao je u pijesku na velškoj plaži Margam u Neath Port Talbotu blago koje bi ubrzalo puls i kapetanu Jacku Sparrowu. Otkrio je stotine kovanica i artefakata s trgovačkog broda Ann Francis, koji je potonuo još 1583. godine.

Peter je s detektorom metala proveo više od dva desetljeća i plažu posjetio više od tisuću puta. Uglavnom je odlazio praznih ruku. No onda je došla oluja i odnijela gornji sloj pijeska. ''Kad sam podigao kovanicu i pijesak je otpao s nje, blistala mi je u ruci poput sunca'', prisjeća se Peter Hughes. Na drugoj strani kovanice ugledao je portugalski grb i odmah shvatio da nije riječ o bezvrijednoj sitnici, već o pravom blagu.

Brod Ann Francis prevozio je iz Španjolske plaćanje za vrijedan teret žita. Snažna oluja ga je skrenula s kursa i 28. prosinca 1583. završio je na velškoj obali. Povjesničari procjenjuju da su Peter i drugi tragači zasad pronašli tek četvrtinu tadašnjeg bogatstva.

Foto: Jam Press/Jam Press/Profimedia

Među Hughesovim nalazima su zlatnici iz vremena Ferdinanda i Izabele Španjolske, zviždaljka brodskog majstora te tajanstvena kombinirana brava iz drvene škrinje. Njezina tajna kombinacija i danas odolijeva svim pokušajima otvaranja. ''Kad to gledam, podsjeća me na Pirate s Kariba'', priznaje Peter.

Blago je trenutno izloženo u Nacionalnom muzeju na obali u Walesu. ''Svi predmeti i blago pripadaju ljudima i dio su nasljeđa Walesa'', objasnio je pronalazač.

Ako ste nakon ove priče pomislili uzeti detektor metala i krenuti prema Margamu, imamo lošu vijest – mjesto je danas zakonom zaštićeno i potraga za blagom je zabranjena.

POGLEDAJTE GALERIJU