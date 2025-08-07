Vodič za savršeno opuštanje i bijeg od stvarnosti: Uz ove naslove uživajte na odmoru

S obzirom na to da dobra knjiga može biti istovremeno uzbudljiva, opuštajuća i inspirativna, na prvi se pogled čini kao idealno rješenje za ljetno osvježenje i punjenje baterija. Pojava novih naslova u knjižarama i vrijeme godišnjih odmora znak su da je vrijeme za isprobavanje ovog popularnog načina opuštanja.

Kako odabrati savršenu ljetnu knjigu i što očekivati?

Prije nego što se upustite u potragu, ključno je razumjeti što čini dobru ljetnu knjigu, koje žanrove istražiti i kako pronaći onu koja odgovara vama i vašem raspoloženju.

Što čini dobru ljetnu knjigu?

Ljetno štivo je obično kratkoročni, ali intenzivan bijeg od stvarnosti. Osnovni princip je jednostavan, priča vas mora "uvući". To može biti lagana, zabavna radnja koja ne zahtijeva previše koncentracije, idealna za čitanje uz šum valova. Najbolji izbor zasigurno su lagane romanse ili humoristični romani, ali mogu biti i napeti trileri, povijesne fikcije ili nagrađivani moderni klasici.

Koji žanr odabrati?

Izbor je osoban, no neki se žanrovi ističu kao idealni za ljeto. Ključno je biti otvoren jer ljeto je idealno za isprobavanje nečeg novog. Ljubavni romani su najčešći izbor jer nude romantiku, sretne završetke i opuštajuću atmosferu. Trileri i misteriji smješteni na egzotične lokacije drže vas napetima u ležaljci, dok su kratke priče odličan izbor jer ne zahtijevaju dugotrajnu posvećenost. Za one koji već duže žele pročitati neki dobar klasik, to im može biti savršen projekt za godišnji odmor.

Foto: Shutterstock

Preporuke domaćih knjiga za ljeto

Kako biste ljeto proveli što kvalitetnije i pronašli barem jednu priču koja će vas oduševiti, donosimo prijedloge nekih od najboljih naslova za ljeto:

Ante Tomić, Što je muškarac bez brkova?

Duhovita i šarmantna priča smještena u Dalmatinskoj zagori, savršena je za smijeh i opuštanje. Njezin humor i živopisni likovi idealni su za bezbrižne ljetne dane.

Renato Baretić, Osmi povjerenik

Radnja smještena na izolirani otok Trećić nudi jedinstven spoj satire, humora i otočkog mentaliteta. Idealno štivo za bijeg na neki daleki, izmišljeni otok.

Jurica Pavičić, Crvena voda

Napetost djela će vas zasigurno držati prikovanima za stranice. Misterij nestanka djevojke proteže se kroz desetljeća, a radnja smještena uz more čini ga savršenim trilerom za plažu.

Kristian Novak, Ciganin, ali najljepši

Iako je riječ o kompleksnijem i mračnijem romanu, njegova snažna priča i napetost čine ga knjigom od koje se nećete moći odvojiti. Izvrsno je za one koji od ljeta traže više od puke razbibrige.

Miljenko Jergović, Sarajevski Marlboro

Zbirka kratkih priča koja nudi melankolične, ali predivne crtice o ljudskim sudbinama. Idealna je jer možete pročitati priču ili dvije između kupanja i spavanja.

Maša Kolanović, Poštovani kukci i druge jezive priče

Zbirka koja na duhovit i pomalo bizaran način prikazuje suvremenu svakodnevicu. Kratka forma i oštar humor čine je odličnim izborom za brzo i efektno štivo.

Dubravka Ugrešić, Ministarstvo boli

Inteligentan i duhovit roman o jeziku i identitetu. Za čitatelje koji vole promišljati, ali uz dozu prepoznatljivog autoričinog crnog humora.

Foto: Shutterstock

Preporuke stranih knjiga za bezbrižno ljeto

Za one koji ipak preferiraju strana djela na drugim jezicima, također donosimo nekoliko zanimljivih prijedloga:

Emily Henry, Beach Read

Sam naslov govori sve. Ovo je moderna romantična komedija o dvoje pisaca koji provode ljeto u susjednim kućama na plaži. Lagano, šarmantno i zabavno.

Taylor Jenkins Reid, The Seven Husbands of Evelyn Hugo (Sedam muževa Evelyn Hugo)

Glamur starog Hollywooda, tajne i nevjerojatna životna priča. Ova knjiga je savršena za uranjanje u jedan potpuno drugačiji svijet.

Carley Fortune, Every Summer After (Svakog ljeta poslije)

Nostalgična ljubavna priča koja se odvija tijekom šest ljeta. Priziva osjećaj ljetne slobode, prve ljubavi i druge prilike.

Agatha Christie, And Then There Were None (I ne osta nijedan)

Vrhunski misterij smješten na izoliranom otoku. Deset stranaca, jedan po jedan umiru. Napetost raste sa svakom stranicom i ne dopušta vam da je ispustite iz ruku.

F. Scott Fitzgerald, The Great Gatsby (Veliki Gatsby)

Kratki klasik koji savršeno dočarava atmosferu sparnih, dekadentnih ljeta Doba jazza. Idealan za čitanje u jedno poslijepodne, ostavlja snažan dojam.

Iako je ljeto idealno za čitanje, pokušajte tu naviku zadržati i u ostalim dijelovima godine. Najvažnije je da čitanje doživljavate kao užitak, a ne obvezu. Slušajte svoje interese, ako vas knjiga ne zanima nakon 50 stranica, prijeđite na drugu.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO Lagano jelo sa sezonskim štihom: Lactose free orzoto sa šparogama i mladim lukom