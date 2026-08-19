Prepoznajte pravu svilu i izbjegnite skupe imitacije uz jednostavne trikove stručnjaka

Svila je sinonim za luksuz, no njezina popularnost na tržište je dovela i brojne imitacije koje dovode kupce u zabludu. Razlikovanje autentične svile od sintetičkih materijala nije samo pitanje cijene, već i razumijevanja jedinstvenih svojstava koja ovu prirodnu tkaninu čine superiornom.

Od specifičnog sjaja do načina na koji reagira na dodir i toplinu, prava svila posjeduje autentičnost koju je nemoguće replicirati, a njezino je pravilno održavanje ključ za očuvanje tih vrijednosti dugi niz godina, piše Cheap Fabrics.

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Vizualni i taktilni signali autentičnosti

Vizualna procjena prvi je korak u prepoznavanju svile. Prava svila posjeduje suptilan, višedimenzionalan sjaj koji se mijenja ovisno o kutu svjetlosti, podsjećajući na prelijevanje boja na sedefu. Taj je efekt posljedica njezine prirodne, trokutaste strukture vlakana koja prelama svjetlost na jedinstven način. Sintetičke imitacije, poput poliesterskog satena, imaju jednolik i napadan, gotovo plastičan sjaj koji pod izravnim svjetlom djeluje plošno.

Nakon vizualnog dojma, ključan je taktilni osjet. Prirodna svila je iznimno meka i glatka s obje strane, no nije skliska. Prilikom trljanja među prstima osjeća se lagano zagrijavanje, što je karakteristika proteinskih vlakana.

Poliester je, s druge strane, na dodir hladniji i osjetno skliskiji, a njegovo naličje često odaje grublju, gotovo plastičnu teksturu. Dok prednja strana satenskog tkanja može zavarati glatkoćom, stražnja strana najčešće otkriva razliku. Prava svila, čak i s mat naličjem kod charmeuse tkanja, ostaje mekana na dodir.

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Što otkrivaju deklaracija i cijena

Prije fizičke provjere tkanine, važno je pažljivo proučiti opis proizvoda i deklaraciju. Proizvod od prave svile bit će označen kao "100% dudova svila" (100% mulberry silk). Marketinški izrazi poput "svilenkast", "svileni saten" ili "umjetna svila" gotovo uvijek upućuju na poliester. Jedan od ključnih tehničkih podataka koji je potrebno provjeriti jest "momme" (mm), jedinica za težinu i gustoću svile.

Ako proizvođač ne navodi momme težinu, postoji velika vjerojatnost da se ne radi o pravoj svili. Za posteljinu se idealnim smatra raspon od 22 do 25 momma, dok je za odjevne predmete poput pidžama dovoljna težina od 19 momma. Vrijednosti ispod navedenih kompromitiraju dugotrajnost materijala.

Cijena je također važan pokazatelj. Proizvodnja svile složen je i radno intenzivan proces, od uzgoja dudova do pažljivog odmotavanja čahura dudovog svilca. Zbog toga prava svila ne može imati nisku cijenu. Ako, primjerice, svilena jastučnica košta manje od 20 eura, gotovo je sigurno riječ o sintetičkoj imitaciji. Iako visoka cijena nije apsolutno jamstvo, nerealno niska cijena jasan je razlog za sumnju.

Najpouzdaniji test

Za konačnu potvrdu autentičnosti, test gorenja najpouzdanija je metoda, no zahtijeva izniman oprez. Potrebno ga je izvoditi isključivo na malom, skrivenom uzorku tkanine. Prava svila, kao proteinsko vlakno slično ljudskoj kosi, gori sporo. U doticaju s plamenom se skuplja i samostalno gasi čim se izvor topline ukloni. Pritom se oslobađa karakterističan miris spaljene kose ili perja, a ostatak je krhki, crni pepeo koji se lako mrvi među prstima.

Sintetička vlakna poput poliestera reagiraju potpuno drugačije. Poliester se topi, kaplje i brzo gori, šireći oštar kemijski miris plastike. Ostatak je tvrda, crna kuglica koja se ne može smrviti. Ova izražena razlika u reakciji na vatru pruža nepobitan dokaz o sastavu tkanine.

Pravilna njega

Kako bi svila zadržala mekoću i sjaj, ključna je pravilna njega. Iako prevladava mišljenje da zahtijeva isključivo kemijsko čišćenje, većina svilenih proizvoda može se prati i kod kuće. Najsigurnija metoda je ručno pranje u hladnoj ili mlakoj vodi s malom količinom pH neutralnog deterdženta namijenjenog svili.

Potrebno je izbjegavati agresivne deterdžente, izbjeljivače i omekšivače. Prilikom strojnog pranja, svileni predmeti stavljaju se u zaštitnu mrežastu vrećicu, okrenuti naopako, te se odabire najnježniji program s hladnom vodom. Preporučuje se pranje isključivo s drugim svilenim predmetima.

Svila se nikada ne smije sušiti u sušilici jer je toplina može trajno oštetiti. Nakon pranja, višak vode nježno se istiskuje umatanjem predmeta u čisti ručnik, bez uvijanja i cijeđenja. Sušenje se provodi polaganjem na ravnu površinu ili vješanjem, uvijek podalje od izravne sunčeve svjetlosti koja može uzrokovati blijeđenje boje. Glačanje najčešće nije potrebno, no ako se ipak izvodi, tkanina se glača s naličja dok je još lagano vlažna, na najnižoj temperaturi.

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