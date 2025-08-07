Do vitke linije može se uz lubenica dijetu, ali budite oprezni

S obzirom na to da se lubenica sastoji od oko 92% vode, niskokalorična je i bogata vitaminima. Osim što je idealno rješenje za ljetno osvježenje sjajna je i za skidanje viška kilograma.

Prije nego što se upustite u ovu dijetu, ključno je razumjeti kako ona funkcionira, koje rezultate možete očekivati i koje rizike nosi kako biste osigurali da ne ugrozite svoje zdravlje.

Kako funkcionira lubenica dijeta?

Lubenica dijeta je kratkoročni, restriktivni plan prehrane koji najčešće traje od 3 do 7 dana. Osnovni princip je jednostavan jer se većina obroka sastoji od lubenice. Zbog iznimno niskog unosa kalorija i visokog udjela vode, tijelo ulazi u kalorijski deficit što dovodi do brzog gubitka težine. Visok udio vode također potiče izbacivanje viška tekućine iz tijela što pridonosi da se osjećate "lakše" i smanjuje osjećaj nadutosti.

Postoje dvije vrste dijete od lubenice, stroža koja podrazumijeva konzumaciju isključivo lubenice i blaža u kojoj se lubenica kombinira s manjim količinama drugih namirnica poput nemasnog sira, piletine ili integralnih žitarica.

Kakav rezultat očekivati i postoje li opasnosti za zdravlje?

Koliko se kilograma može izgubiti? Iskustva su različita, no prosjećan broj seže i do nekoliko kilograma u samo tri dana. Važno je naglasiti da se većinom radi o gubitku vode, a ne masnog tkiva, te da se kilogrami vrlo brzo vraćaju nakon prekida dijete.

Ključno je biti oprezan jer ova dijeta nosi i značajne rizike. Nutritivni nedostaci su najveći problem jer je dijeta siromašna proteinima, zdravim mastima, željezom i kalcijem što može dovesti do umora, vrtoglavice i gubitka mišićne mase stoga ju se ne smije provoditi duže od 7 dana. Također, visok udio šećera (fruktoze) u lubenici može uzrokovati probavne smetnje poput nadutosti i proljeva, a kod dijabetičara i nagle skokove šećera u krvi. Zbog toga se ova dijeta ne preporučuje trudnicama, dojiljama, sportašima i osobama s kroničnim bolestima. Uvijek se posavjetujte s liječnikom prije početka bilo kakve restriktivne dijete.

Lubenica dijeta - sedmodnevni plan prehrane

Kako biste dijetu proveli što sigurnije i unijeli barem minimalnu količinu potrebnih nutrijenata, preporučuje se blaža verzija zato donosimo primjer jelovnika za sedam dana.

1. dan

Doručak: Osvježavajući smoothie (300 g lubenice, nekoliko listića mente, sok polovice limete)

Ručak: Salata od lubenice i feta sira (300 g lubenice, 100 g nemasnog feta sira, šaka rikole, žlica maslinovog ulja)

Večera: Dvije veće kriške lubenice

2. dan

Doručak: Zdjela grčkog jogurta s komadićima svježe lubenice

Ručak: 150 g grilanih pilećih prsa uz veliku salatu od lubenice, krastavaca i mente

Večera: Čista juha od povrća i kriška lubenice za desert

3. dan

Doručak: Kriška integralnog tosta s malo svježeg sira i nekoliko kockica lubenice sa strane

Ručak: Ledeni desert od lubenice (500 g smrznute lubenice izmiksajte u blenderu)

Večera: Velika zdjela narezane lubenice

4. dan

Doručak: Smoothie od lubenice i šake šumskog voća

Ručak: Salata od tune (tuna u vodi, ocijeđena) s komadićima lubenice, crvenim lukom i malo rikole

Večera: Zdjela narezane lubenice

5. dan

Doručak: Zobena kaša kuhana na vodi, poslužena s komadićima svježe lubenice

Ručak: 150 g grilane bijele ribe (npr. oslić) s prilogom od salate s lubenicom

Večera: Ledeni desert od lubenice

6. dan

Doručak: Grčki jogurt s lubenicom

Ručak: Hladna juha (gazpacho) od lubenice, rajčice i krastavca

Večera: Dvije kriške integralnog kruha s nemasnim sirom i velika kriška lubenice

7. dan

Doručak: Osvježavajući smoothie od lubenice

Ručak: Salata od lubenice i feta sira

Večera: Velika zdjela narezane lubenice

Dodatan savjet za hidrataciju tijekom lubenica dijete

Pripremite vodu s okusom lubenice. U vrč s vodom dodajte nekoliko većih komada lubenice i kriške limuna ili krastavca. Ostavite u hladnjaku barem sat vremena i pijte tijekom dana za dodatnu hidrataciju i osjećaj sitosti.

Povratak na normalnu prehranu nakon lubenica dijete

Iako je lubenica dijeta jednostavna, nekoliko savjeta može pomoći da je provedete sigurnije i s boljim dugoročnim rezultatima. Najvažnije je da dijetu provodite kratkoročno, ne duže od preporučenih nekoliko dana. Slušajte svoje tijelo te ako osjetite jaku slabost, vrtoglavicu ili mučninu, odmah prekinite dijetu. Pijte dovoljno obične vode uz lubenicu kako biste izbjegli dehidraciju. Nakon završetka dijete, ključan je postupan povratak na uravnoteženu prehranu stoga se nemojte odmah vratiti teškoj i masnoj hrani. Započnite s laganim obrocima poput juha, kuhanog povrća i nemasnih proteina kako biste izbjegli probavne smetnje i naglo vraćanje kilograma.

