Prava je mazilica, no nitko ne želi udomiti preslatkog mačića zbog samo jednog razloga

Mali Paddy, jednogodišnji domaći kratkodlaki mačak, traži novi dom pun ljubavi nakon što je stigao u sklonište Battersea u Londonu. No, unatoč svojoj umiljatoj naravi, još uvijek čeka nekoga tko će primijetiti koliko je poseban i pružiti mu priliku.

Paddy je izgubio dio uha, ali odbija dopustiti da ga to spriječi u tome da živi punim plućima. Ovaj preslatki jednogodišnji mačak stigao je u poznato britansko sklonište za pse i mačke Battersea ne svojom krivnjom. Nakon operacije ostao je bez dijela uha, zbog čega izgleda malo drugačije od ostalih mačaka koje traže svoj zauvijek dom.

Mačić koji se ne da slomiti

Unatoč svemu što je prošao, Paddy nije dopustio da ga fizički nedostatak sputava u uživanju u životu. Osoblje skloništa opisuje ga kao sretnog, zaigranog i iznimno umiljatog mačka. Kao mlada mačka, Paddy ima obilje energije i najviše od svega voli igru, unoseći zabavu i vedar duh gdje god se pojavi.

Također je nevjerojatno privržen i uživa u druženju s ljudima, što ga čini mačkom koja bi vrlo brzo mogla postati središte svijeta svoje nove obitelji.

No, ispod njegove zaigrane osobnosti krije se i nježnija strana, jer Paddy obožava sklupčati se u toplom krilu za zasluženi odmor. Sada se nada da će netko pogledati dalje od njegovog izgleda i vidjeti dragog i živahnog suputnika kakav on zaista jest, piše Mirror.

Paddy ima toliko ljubavi za dati i spreman je iskusiti sve radosti koje donosi obiteljski život, od nestašluka tipičnih za mlade mačke do ugodnih trenutaka maženja. U Batterseaju se nadaju da će uskoro pronaći nekoga tko će ga cijeniti upravo onakvog kakav jest i pružiti mu sretnu budućnost kakvu zaslužuje. Njegove fotografije možete pogledati OVDJE.

Foto: Pixabay

'Nevidljive' životinje u skloništima

Iako ne postoje precizne statistike, iskustva udruga za zaštitu životinja pokazuju jasan trend: životinje koje odstupaju od "savršenog" izgleda, poput onih s fizičkim nedostacima, starijih ili kronično bolesnih, znatno teže pronalaze put do stalnog doma. Za to, prema navodima stručnjaka, postoji nekoliko ključnih razloga.

Strah od veterinarskih troškova

Mnogi pogrešno pretpostavljaju da životinja s invaliditetom automatski znači i veće troškove liječenja. Međutim, velik broj životinja sa saniranim ozljedama ili urođenim manama ne zahtijeva nikakvu posebnu medicinsku skrb.

Zabrinutost oko zahtjevnosti brige

Postoji percepcija da je briga za životinju s posebnim potrebama kompliciranija. U stvarnosti, većina se ovih životinja savršeno prilagodila svom stanju i ne zahtijeva značajno drugačiju njegu.

Estetske preferencije

Nažalost, neki udomitelji traže "savršenog" ljubimca, a životinje koje se ne uklapaju u taj ideal bivaju zanemarene.

U Hrvatskoj se godišnje napusti oko deset tisuća životinja. U pretrpanim skloništima, upravo one životinje koje su "drugačije" imaju najmanje šanse za brzi pronalazak doma, čime postaju nevidljive za mnoge potencijalne udomitelje.

Ipak, udruge za zaštitu životinja kontinuirano rade na edukaciji javnosti i promicanju odgovornog vlasništva. Njihovi napori usmjereni su na stvaranje društva u kojem svaka životinja, bez obzira na svoje fizičke karakteristike, ima priliku za sretan život. Priče poput Paddyjeve služe kao snažan podsjetnik da se prava ljepota i ljubav kriju ispod površine.

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