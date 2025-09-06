Masna kosa može biti znak budućeg gubitka vlasi: Evo kako to prepoznati i riješiti

"Masno vlasište može biti simptom androgenetske alopecije", otkrila je trihologinja i kozmetologinja Sophia Emmanuel.

Ovaj neprijatelj folikula nije šala — pogađa oko 50 milijuna muškaraca i 30 milijuna žena samo u SAD-u. Stanje je uzrokovano genetskom osjetljivošću na dihidrotestosteron (DHT), hormon koji ima važnu ulogu u proizvodnji kose.

"Dihidrotestosteron uzrokuje smanjivanje folikula dlake, što dovodi do tanje kose, kraćih ciklusa rasta i pojačanog ispadanja", objasnila je Emmanuel.

Ona je pojasnila kako prepoznati je li masno vlasište znak za uzbunu kad je u pitanju gubitak kose te je podijelila četiri jednostavna savjeta koja svatko može primijeniti kako bi držao masne korijene pod kontrolom.

Zašto neki ljudi imaju masniju kosu od drugih?

Lojne žlijezde na vašem vlasištu proizvode sebum - prirodnu, voštanu tvar koja vlaži i štiti kosu.

Ali kada proizvodnja sebuma izmakne kontroli, može pretvoriti vašu kosu u masni kaos, začepiti folikule i nadražiti vlasište. S vremenom to može oslabiti korijen kose ili potaknuti kroničnu upalu, narušavajući normalan ciklus rasta i potencijalno uzrokujući stanjivanje i ispadanje kose.

"Hormonske promjene, genetika, prehrana i stres mogu utjecati na pretjerano lučenje sebuma", rekla je Emmanuel.

Kad masnoća može biti znak budućeg gubitka kose

Prekomjerni sebum je čest, ali u nekim slučajevima može biti znak ozbiljnijeg problema: androgenetske alopecije.

To je stanje povezano s pojačanom aktivnošću hormona poput DHT-a, koji može dodatno povećati proizvodnju ulja. Time se stvara masno okruženje na vlasištu koje dodatno ugrožava već osjetljive folikule dlake, potencijalno ubrzavajući stanjivanje i ispadanje kose.

Za točnu dijagnozu potreban je stručni pregled, ali ako vam se potvrdi ovo stanje, Emmanuel preporučuje tretmane poput Rogainea ili terapije niskofrekventnim laserom, koji mogu usporiti ili preokrenuti proces. Kod kuće, proizvodi za zgušnjavanje kose također mogu pomoći da kosa izgleda gušće.

Može li 'treniranje kose' učiniti vlasište manje masnim?

Ako se borite s masnom kosom, najjednostavniji korak često je i najučinkovitiji: perite je češće.

Ipak, neki se kunu u metodu nazvanu "treniranje kose", koja podrazumijeva rjeđe pranje u nadi da će se s vremenom smanjiti proizvodnja sebuma. No, prema Emmanuel, rezultati mogu jako varirati, piše New York Post.

"Praktičnost treniranja kose ovisi o više faktora, uključujući proizvode koje osoba koristi, teksturu kose i uzrok masnoće", objasnila je. "Učestalost pranja kose samo je jedan od faktora koji utječe na proizvodnju sebuma."

Kako smanjiti masnoću kose?

Za smanjenje masnoće, Emmanuel preporučuje izbjegavanje stavljanja ulja direktno na vlasište, jer to može uzrokovati nakupljanje, začepljenje pora i dodatnu proizvodnju ulja te perut.

Prehrana također igra važnu ulogu.

"Smanjite unos prerađene, slatke i pržene hrane", rekla je Emmanuel. "Ova hrana utječe na hormone koji potiču stvaranje sebuma."

Za pranje preporučuje korištenje šampona za dubinsko čišćenje (clarifying) ili za volumen, jer oni uklanjaju višak sebuma, nečistoće i prljavštinu.

"Mnogi ljudi s masnom kosom bore se i s beživotnom, ravnom kosom", rekla je.

Na kraju, pokušajte koristiti tretmane prije pranja kose s bentonitnom glinom, cinkom i salicilnom kiselinom, koji pomažu upiti višak ulja i nečistoće prije samog pranja.

