Prosječna odrasla osoba udeblja se 2,3 kilograma tijekom blagdana, pa iako je briga za zdravlje trenutno na dnu vašeg popisa obaveza, postoje jednostavni i iznenađujući načini da unesete bolje navike u svoje pripreme za razne proslave tijekom blagdana, piše The Sun.

Osobna trenerica i stručnjakinja za žensku kondiciju Helena Gibbon otkrila je deset znanstveno dokazanih načina koji vam mogu pomoći da skinete 4,5 kilograma u mjesec dana, uz samo deset minuta aktivnosti dnevno.

1. Perite zube nakon jela

Pranje zubi nakon svakog obroka moglo bi spriječiti unos suvišnih kalorija putem grickalica. Mnogi stručnjaci vjeruju da pranje zubi uklanja čestice hrane i plakove koji se miješaju s vašom slinom, a koji varaju vaše tijelo tako što izazivaju osjećaj gladi.

Okus mente u ustima također bi vas mogao spriječiti da više ne jedete jer će utjecati na okuse. Vaš mozak bi to mogao povezati s krajem dana i s krajem jela.

"Okus i miris zubne paste između svakog obroka također vas može potaknuti da pijete puno vode. Sve dok je svaki obrok bio bogat proteinima kako biste bili dulje siti, ciljanje na osam čaša vode tijekom dana pomoći će vam u suzbijanju apetita", pojasnila je Helena.

2. Doručkujte kao kraljevi

Doba dana kada jedete najobilnije obroke može ubrzati gubitak težine. Istraživači Sveučilišta Tel Aviv pratili su 93 pretile žene 12 tjedana. Bila im je dopuštena umjerena prehrana s ugljikohidratima i mastima od 1 400 kalorija dnevno.

Grupa koja je pojela 700 kalorija za doručak, 500 za ručak i 200 za večeru izgubila je u prosjeku preko osam kilograma tijekom 13 mjeseci. Ali oni koji su imali 200 kalorija ujutro, 500 za ručak i 700 za večeru izgubili su samo tri kilograma.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Doba dana kada jedete najobilnije obroke može ubrzati gubitak težine.

"Odvojiti nekoliko minuta za uživanje u obroku s visokim udjelom proteina i ugljikohidrata znači da imate energiju i hranjive tvari da ostanete motivirani, više se krećete i nastavite jesti zdrave namirnice", rekla je Helena.

3. Smanjite grijanje

Smanjivanje grijanja noću ne samo da će smanjiti račune za energiju, već i vašu težinu.

Studija iz 2014. godine u časopisu Diabetes otkrila je da su ljudi koji su mjesec dana spavali u sobama na 18 °C te su bili pokriveni pokrivačem povećali sagorijevanje smeđeg masnog tkiva u tijelu za oko 42 posto.

Njihova sposobnost metaboliziranja masti skočila je za deset posto. Smatra se da u hladnim okruženjima naša tijela moraju više raditi kako bi podigla unutarnju temperaturu na 36 do 37 °C.

"Dovoljno spavanja moglo bi sagorjeti oko 500 kalorija po noći. Također će održati vaše hormone pod kontrolom sljedeći dan, tako da ne podlegnete žudnji za hranom", pojasnila je Helena.

4. Ne nosite štikle

Ako štikle zamijenite udobnijim ravnim cipelama ili čizmama, to će vam omogućiti da hodate i krećete se brže iz dana u dan i trošite više energije. To možete isprobati kad budete išli u božićnu kupovinu, hodali do tramvaja, autobusnog ili željezničkog kolodvora ili trčali na posao ili u školu.

Ako idete na svečani večernji izlazak ili ples, možete obuti neke decentne ili otkačene balerinke ili tenisice.

"Između 60 i 75 posto kalorija koje sagorijevamo svaki dan potječe od stope metabolizma u mirovanju, jedenje je deset posto, a ostatak je tjelovježba. Dakle, što više kretanja možemo dodati u naš dan, to bolje, a to je puno lakše u ravnim cipelama", rekla je Helena.

5. Brojite zalogaje

Rečeno nam je da brojimo kalorije, ali brojanje zalogaja moglo bi biti učinkovitije. Zabilježite zalogaje hrane koje prosječno pojedete u danu, a zatim si obećajte da ćete to smanjiti za 20 do 30 posto.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Rečeno nam je da brojimo kalorije, ali brojanje zalogaja moglo bi biti učinkovitije.

Istraživači sa Sveučilišta Brigham Young u SAD-u pratili su 61 osobu i otkrili da su oni koji su se držali tog obećanja četiri tjedna izgubili u prosjeku nešto manje od dva kilograma, čak i ako ništa nisu promijenili u svojoj prehrani.

"Svjesno jedenje odlična je praksa koju treba usvojiti. Razmislite o tome kako se osjećate zbog svakog zalogaja i svakog sastojka u hrani, fizički i emocionalno. To bi trebalo pomoći u smanjenju prejedanja, što će dovesti do zdravijih navika i boljih izbora", otkrila je Helena.

6. Počnite s juhom

Dodavanje jela prije glavnog obroka možda se neće činiti kao mjera za smanjenje tjelesne težine. Ali studija u časopisu Appetite otkrila je da su gosti koji su jeli niskokaloričnu gustu juhu prije najobilnijeg jela konzumirali 20 posto manje hrane. I nisu se osjećali gladni ili manje siti.

Još jedna taktika je da počnete s povrćem prije nego prijeđete na proteine ​​i ugljikohidrate, jer će vas vlakna zasititi.

7. Opustite se

Suvremeni život je užurban, posebno u predbožićno vrijeme. Povećan stres znači da više hormona kortizola kola vašim sustavom. To može povećati vaš apetit i potaknuti vas da žudite za slatkom hranom s visokim udjelom masti kako biste nastavili, što je dio vaše reakcije "bori se ili bježi".

Zbog toga su neki ljudi pod pritiskom razviju "stresni trbuh". Ali ako odvojite deset minuta da mirno sjedite i duboko dišete ili meditirate, to može smanjiti razinu stresa, obuzdati žudnju i pokrenuti vaš metabolizam.

Foto: Shutterstock Foto: Shutterstock Pronalaženje vremena za pauzu i opuštanje uma i tijela trebao bi biti prioritet za sve.

"Pronalaženje vremena za pauzu i opuštanje uma i tijela trebao bi biti prioritet za sve. Pomoći će vašoj rutini spavanja i sniziti razinu kortizola, što je potrebno za održavanje zdravlja i težine", rekla je Helena.

8. Jedite ispred ogledala

Kako i gdje jedete može igrati veliku ulogu u načinu na koji konzumirate hranu i dati vam zdraviji pristup prehrani. Jedan jednostavan način za smanjenje porcija hrane je objesiti ogledalo nasuprot stolu za blagovanje i jesti sve obroke ispred njega.

Studija objavljena u Journal of Association for Consumer Research pokazala je da je objedovanje ispred ogledala smanjilo količinu hrane koju su ljudi pojeli za gotovo trećinu.

Drugi eksperiment Sveučilišta Centralne Floride pokazao je da su studenti koji su jeli čokoladu pred ogledalom jeli manje od onih koji su je jeli bez da se gledaju u zrcalo. Ali oni koji su dobili voćnu salatu jeli su isto u obje situacije.

9. Vježbajte par minuta ujutro

Dokazi pokazuju da čak i desetominutni trening može ubrzati vaš metabolizam satima nakon toga, pa ga je stoga najbolje napraviti odmah ujutro.

Nedavna studija koju je objavilo Sveučilište Hong Kong pokazala je da ljudi koji vježbaju između 7 i 9 sati ujutro imaju niži BMI i tanji struk od onih koji su aktivni kasnije.

Ustanite se deset minuta ranije, radite čučnjeve deset minuta, plankove ili lagano dižite utege dok kuhate svoju jutarnju kavicu.

10. Operite suđe

Pranje suđa također može otopiti salo. Studija u kojoj su korišteni pametni satovi otkrila je da pola sata pranja posuđa sagorijeva 160 kalorija, što je 50 kalorija u deset minuta.

Također, možete sagorjeti 276 kalorija čisteći kuhinju, 173 ribajući kupaonicu i 154 pospremajući spavaću sobu.

"Kućanski poslovi ključna su komponenta vašu dnevnu potrošnju energije. Dakle, bacite se na čišćenje s guštom i povećajte broj koraka", istaknula je Helena.