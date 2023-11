Doktor Emir Solaković, koji živi i radi u Bosni i Hercegovini, u regiji je poznat kao čovjek bez dlake na jeziku. On tvrdi da se doručak ne smije preskakati, a najbolje je da muškarci i žene jutro počnu s konkretnim obrokom, piše Kurir.

Dr. Solaković rado daje savjete o zdravlju, a prilikom gostovanja na jednoj televiziji prije par godina dao je jednostavan savjet na pitanje što žena treba jesti kako bi bila zdrava i mršava.

"Idealan doručak za ženu je: čim ujutro ustanete popijte šalicu bilo kojeg čaja. On izbacuje te toksine koji se nakupe tijekom noći. Zatim uzmite jaja. Za žene je idealan doručak kajgana od tri bjelanjka i jednog cijelog jajeta. To je deset grama proteina", istaknuo je dr. Solaković, a potom je otkrio što bi muškarci trebali doručkovati.

"A muškarci: kajgana od pet bjelanjka i jedno cijelo jaje. Masno se mora unositi jer je to važno za organizam. Ako želite zdrave masnoće, po toj kajgani slobodno pospite i malo maslinovog ulja."

Dr. Solaković je objasnio da su koža, obrve, kosa nokti i sve ostalo napravljeni od tih bjelančevina. "I to bez kruha. Svaki dan ovo jedite", kazao je.

Dr. Solaković je kazao da je za doručak svako jutro najbolje pojesti obilnu kajganu te onda popiti kavu.

'Što je kruh bjeliji, to je veće smeće'

"Vašem mozgu je potreban šećer da bi se hranio, ali koji? Ja vam preporučujem da skuhate zob i dodajte nekoliko kockica tamne čokolade, pa stavite i koju suhu šljivu. Za ovaj doručak organiziram će vam reći: 'Hvala ti što si mi ovo dao'. Tijelo voli zob jer on jedini od svih namirnica ima isti sadržaj kao majčino mlijeko. Nemojte jesti pahuljice, to je smeće. To je sami šećer. Skuhajte čistu zob", ispričao je.

"Nakon toga možete bez problema piti crnu kavu bez šećera i doći će do pražnjenja crijeva. E, tek tada ste spremni za posao. Moći ćete izgurati šest sati bez problema. Vaše tijelo će funkcionirati savršeno", dodao je.

"A ako pojedete kiflu, to je isto kao da ste pojeli šećer. Organizam neće znati da je pojeo kiflu, on to probavlja kao šećer. Što je kruh bjeliji, to je veće smeće. Kruh sa sjemenkama je dobar i zdrav, ali pravi crni kruh, bez boje i dodataka. Ali maksimalno dvije kriške. Bijeli kruh nema ništa što je vama potrebno", upozorio je dr. Solaković te je otkrio da nikad nije vidio "debelog čovjeka koji doručkuje".

Po njemu, "debeli ljudi mahom preskaču doručak", slabo se kreću, jedu kasno i obilno "kao da ubacuju u špilju, a ne u usta".

