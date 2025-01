U mjesec dana popio 1176 tableta ibuprofena: Pogrešno je shvatio dozu i požalio

Muškarac (34) popio je 1176 tableta ibuprofena u samo jednom mjesecu te je zbog toga imao ozbiljne nuspojave i ugrozio je svoje zdravlje.

Ibuprofen je prilično učinkovit lijek protiv bolova kad se uzima u malim preporučenim dozama, no muškarac, koji je poznat kao SB, pogrešno je shvatio koliko tableta treba uzimati u jednoj dozi.

Muškarac je bio trkač, no ta zdrava navika uzrokovala mu je bolove zbog napora, jer je trčao svaki dan. Medicinski stručnjaci smatraju da čak ni najzagriženiji trkači to vjerojatno ne bi trebali činiti svaki dan kako bi svoje tijelo malo poštedjeli štete koju uzrokuje opterećenje na zglobove i mišiće nogu.

SB je osjećao napor od trčanja i uzeo je malo ibuprofena kako bi ublažio bol, no to mu je prouzročilo još više tegoba. On je, naime, pogrešno shvatio koliko tableta treba uzeti u pojedinačnoj dozi i uzimao ih je previše odjednom nekoliko puta dnevno.

Preporučena doza ibuprofena je jedna do dvije tablete od 200 miligrama najviše tri puta dnevno. Međutim, prvi put kad je uzeo tablete, muškarac je progutao njih sedam u jednom danu i bolovi su mu nestali, no količina koju je konzumirao ubrzo se povećala i nedugo nakon toga počeo je uzimati 28 tableta protiv bolova dnevno, piše LADbible.

Otkazali mu bubrezi i povraćao je krv

SB je ubrzo počeo osjećati loše učinke uzimanja prevelike količine tableta protiv bolova. Osjećao se kao da mu je jedna doza tableta protiv bolova "zapela u prsima" i tada je počeo osjećati oštre bolove u tom području, no umjesto da ode kod liječnika, SB je uzeo još tableta protiv bolova kako bi ublažio agoniju.

Počeo je osjećati okus krvi te ju je povraćao, a stolica mu je bila neobično tamna. Kad je imao problema s mokrenjem, mučio se s vrtoglavicom i patio od umora, konačno je otišao u bolnicu gdje su liječnici primijetili da je vrlo blijed, da mu krvni tlak pada kad bi ustajao, a otkucaji srca bili su mu nevjerojatno ubrzani.

Liječnici su mu dijagnosticirali hematemezu, jer su sumnjali da ima unutarnje krvarenje te da kao posljedicu toga povraća krv. Testovi u bolnici otkrili su stvarne razmjere štete koju je pretrpio muškarac koji je u mjesec dana uzeo 1176 tableta ibuprofena jer je bolovao od krvarenja čira na želucu i jednjaku, a bubrezi su mu otkazivali.

Muškarcu je napravljena hitna dijaliza kako bi mu se spasili bubrezi te je zaustavljeno unutarnje krvarenje. Nasreću, on se potpuno oporavio.

