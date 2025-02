Pojavu sijedih možete jednostavno spriječiti: 'Rezultati su iznenađujući'

Sijede vlasi problem su koji muči mnoge ljude u srednjim 30-ima. Znanstvenici sa Sveučilišta Nagoya u Japanu otkrili su jednostavan način za sprječavanje njihove pojave i to je odlična vijest ako volite jesti povrće.

Istraživači su otkrili da se čini da antioksidans luteolin zaustavlja proces nastanka sijedih kod miševa. I dok ga tek treba testirati na ljudima, znanstvenici vjeruju da bi mogao imati sličan učinak. Odlična stvar je da se taj antioksidans može pronaći u nekoliko vrsta povrća, poput celera, brokule, mrkve, luka i paprike.

"Ovaj je rezultat bio iznenađujući. Ovo otkriće sugerira da luteolin može imati jedinstveni medicinski učinak koji sprječava pojavu sijedih vlasi", rekao je profesor Masashi Kato, glavni autor studije.

Sijeda kosa prirodni je dio procesa starenja. Polovica svih ljudi ima značajnu količinu sijedih kad navrše 50 godina, a neki čak i ranije. Folikule dlake sadrže pigmentne stanice koje proizvode melanin, kemikaliju koja kosi daje boju. Kako starite, te stanice počinju odumirati, a bez pigmenta, novi pramenovi kose rastu sijedi.

Znanstvenici su u studiji željeli shvatiti mogu li tri antioksidansa - luteolin, hesperetin i diosmetin - biti "sveti gral" za zaustavljanje ovog procesa. Oni su uzgojili miševe da posijede poput ljudi. Zatim su miševi dobili jedan od tri antioksidansa, lokalno ili oralno. Rezultati su bili "zapanjujući", otkrili su istraživači.

Problem pojave sijedih vlasti brzo će se riješiti?

Miševi kojima je davan luteolin zadržali su svoje crno krzno, čak i kad je krzno drugih miševa u kavezu posijedjelo. "Iako smo očekivali da svi antioksidansi mogu imati učinak protiv nastanka sijedih, samo je luteolin pokazao značajne učinke", rekao je profesor Kato.

"Zanimljivo je da je luteolin imao ograničene učinke na cikluse kose, što ukazuje da je njegov primarni utjecaj na pigmentaciju, a ne na rast ili ispadanje kose. Ovo ciljano djelovanje čini luteolin posebno intrigantnim kandidatom za rješavanje problema sijedih uzrokovanog starenjem", objasnio je profesor Kato.

Do sada je antioksidans testiran samo na miševima. Međutim, istraživači kažu da je proces nstanka sijedih sličan kod ljudi, što povećava mogućnost sprječavanja te pojave u bliskoj budućnosti.

Ako niste ljubitelj povrća, ne brinite, luteolin je također dostupan kao dodatak za lokalnu ili oralnu upotrebu. Štoviše, istraživači vjeruju da bi on također moglo pomoći u sprječavanju ćelavosti uzrokovane starenjem. No to tek treba istražiti, piše Daily Mail.

